Angie Arizaga despotrica contra Magaly Medina por difundir video de Nicola Porcella

Tras la difusión del polémico video en el que se ve a Nicola Porcella a las afueras de una discoteca en Miraflores, evidentemente exaltado, pidiéndole a Angie Arizaga, su ex pareja y compañera de trabajo —entre insultos— que se suba a un taxi, la modelo escribió en sus redes sociales afirmando que no permitiría ningún acto violento hacia ella y despotrica contra Magaly Medina.

"Las imágenes emitidas hoy (el lunes 19) en las que aparezco con un compañero del trabajo no representan mi vida privada. Mucho menos lo que quiero en ella o lo que busco para mi carrera. Sin embargo, no puedo tolerar notas difamatorias. El titular escandoloso del programa dirigido por la señora Magaly Medina [...] pretenden afirmar que participé en una escena de agresión verbal en plena vía pública, cuando claramente no es así", escribió.

Angie Arizaga despotrica contra Magaly Medina por difundir video de Nicola Porcella

En declaraciones en el programa de Magaly, Arizaga asegura que el video no muestra la toma completa, pues Porcella se habría dirigido a un grupo de personas. Sin embargo, en las imágenes se puede observar que el chico reality se dirige únicamente hacia ella y le insiste para que se suba a un taxi, algo que finalmente termina haciendo.

"De mi lado no hubo ni habrá ningún tipo de comentario violento o con mala intención hacia ninguna persona. De igual manera, tampoco permitiría ese trato hacia mí", escribió.

La periodista le recomendó a Arizaga que no se deje maltratar por ningún hombre y que busque ayuda psicológica, sin embargo, Angie volvió a negar haber sido insultada. “Nuestra relación es laboral, nos llevamos bien aunque tú no quieras entender”, respondió.

