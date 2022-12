George Forsyth habla nuevamente sobre el fin de su matrimonio, | Fuente: Instagram

El exfutbolista y actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, estuvo casado por el breve periodo de ocho meses con la actriz Vanessa Terkes, quien hace algunos meses interpuso una denuncia en su contra por violencia familiar.

Sin embargo, esta semana, el funcionario reveló que la demanda, que se encuentra en el 17° Juzgado de Familia de la Corte de Lima, quedó infundada, por lo que el Poder Judicial había decidido archivarla.

Debido a la corta cantidad de tiempo que el alcalde estuvo casado, se rumoreó que habría contraído matrimonio como parte de una estrategia política, pues al celebrarse la ceremonia religiosa él se encontraba en plena campaña electoral.

Sin embargo, el exfutbolista ha descartado que esto sea verdad, pues aseguró que, de haberse tratado de una estrategia, no se habría casado por la iglesia. "No me hubiese casado por religioso si hubiese sido simplemente una estrategia política. No me hubiese casado el cardenal. Me hubiese casado con bienes separados. Lo primero, si no es por amor, bienes separados, y acá nunca hubo ni siquiera esa figura", dijo Forsyth.

Asimismo, el burgomaestre reveló que nunca creyó que su matrimonio se acabaría, pues sus padres se encuentran juntos hasta el día de hoy. "Es uno de los golpes más duros que he vivido, porque uno no se casa pensando en que se va a separar. Mis padres nunca se han separado y esa es la figura que yo tengo. La familia para mí es lo más importante”, explicó.

Finalmente, el empresario de 37 años aseguró que su trabajo como alcalde de La Victoria lo ha ayudado a superar el escándalo que devino tras la ruptura con su todavía esposa Vanessa Terkes.

"Es un golpe duro, pero gracias a mi carrera, a la vida, me han enseñado a afrontar problemas; de lo contrario, no podría hacer nada en La Victoria si no tuviese el coraje. Así que hay que mantenerse en pie", comentó.

