La hija de Susy Díaz y Augusto Polo Campos se ha mantenido alejada de la televisión y los escándalos. | Fuente: Instagram

Flor Polo Díaz y Néstor Villanueva celebraron su décimo aniversario, ambos están seguros de lo que buscan para sus pequeños: una vida que deja atrás los escándalos. Tras su radical cambio de imagen y la renovación de sus votos matrimoniales, la hija de Susy Díaz destacó que prefiere ser tema de conversación por su faceta de madre y personalidad de redes sociales.

Por ese motivo, le dice adiós a los escándalos. Desde un tiempo atrás, la modelo se ha mantenido alejada de la televisión para concentrarse en su familia, conformada por su esposo Néstor Villanueva, sus hijos Adriano y Stefano. Hoy quiere ser reconocida por los cambios positivos que logra en su vida.

“Tengo 34 años, pero ahora que perdí peso parezco de menos. Por supuesto [los escándalos quedaron atrás], quiero que hablen de mí por mis cambios y por las cosas que estoy haciendo en mi vida, como mi faceta de mamá e influencer. No ha sido fácil para mí dar este cambio, pero si uno pone de su parte, sí se puede”, detalló la popular Florcita a Trome.

No es tan fácil liberarse de una exposición mediática que nació de la relación de sus padres Susy Díaz y Augusto Polo Campos, pero ella se muestra agradecida de haber crecido como lo hizo. Sin duda, el nombre de su progenitor pesa mucho en sus hombros y tiene la meta de dejarlo en alto.

“Estoy agradecida de tener dos padres maravillosos. A mi madre, Susy Díaz, la ama todo el Perú, y mi padre es un ícono de la música criolla, un gran compositor”, agregó. “Yo dije que iba a dejar el nombre de mi papá en alto y lo estoy haciendo. Voy por un buen camino, Néstor y mis hijos están orgullosos de mí”, agregó.

LA HERENCIA DEL TALENTO

Con mucho camino por recorrer, Flor Polo Díaz se mostró orgullosa de su familia, en especial de sus hijos Adriano y Stefano. Cada día, se emociona más por verlos desarrollarse y observar que los niños han heredado el talento artístico que corre por la familia Polo Campos.

“Son lo mejor que Dios me pudo regalar y agradezco a Néstor por darme dos hijos tan maravillosos. Son mis hombrecitos, mis compañeros, me emociono al verlos crecer y ver cómo exteriorizan la vena artística de su papá y del abuelo”, expresó sobre el legado que dejó el fallecido Augusto Polo Campos.

El 17 de enero del 2018, el músico peruano murió a los 86 años de edad por problemas de un infarto fulminante, debido a la diabetes que padecía. Tuvo siete hijos, entre ellos, Flor Polo, fruto de su relación con la exvedette Susy Díaz.

RECUERDA A SU PADRE

La fecha quedó grabada en la historia de la música peruana como el momento en que falleció Augusto Polo Campos, uno de sus más grandes compositores, autor de himnos populares como “Contigo Perú”.

A dos años de su muerte, Flor Polo Díaz decidió visitar los restos de su padre, enterrados en el cementerio de Huachipa. Desde su cuenta de Instagram, le dedicó un conmovedor mensaje.

“Hoy, 17 de enero, mi padre cumple 2 años de no estar con nosotros. Conforme pasa el tiempo, tu ausencia se siente más. Qué no daría por verte una vez más y poder abrazarte fuerte y decirte cuánto te amo”, escribió la popular ‘Florcita’ en uno de sus ‘stories’.

Asimismo, recordó a su padre como un hombre a quien siempre acudía para pedir consejos. “Mi zambito, no sabes cuánto te necesito, necesito escuchar esos consejos que siempre me diste, necesito sentir esas bendiciones que siempre me dabas y ese beso en la frente con amor a papá”, expresó.

A comienzos de este año, Flor Polo recordó a su padre Augusto Polo Campos en el segundo aniversario de su fallecimiento. | Fuente: Instagram