Fiorella Rodríguez cumplió un año al lado de su novio Jean Pierre Díaz. | Fuente: Instagram

Fiorella Rodríguez y Jean Pierre Díaz se lucen más enamorados que nunca. La pareja, que se lleva más de 20 años de diferencia, celebró su primer año juntos con una foto en Instagram.

"Me sorprende lo acertada que a veces puede ser la vida para juntarte con la persona indicada. ¡Cumplimos un año juntos! Te amo mucho", escribió el fotógrafo en una publicación.

En tanto, la locutora de radio Capital aseguró que para mantener su relación "el secreto es mucho amor". En su primer año de pareja, recordó cómo se conocieron y enamoraron.

"Lo chévere aquí es que no lo buscamos, estábamos solos en ese momento. Nos encontramos bajo un marco lindo porque ambos somos actores, por esas eventualidades de la vida coincidimos en un microteatro y, sin buscarlo, comenzamos a salir, a conocernos, a darnos cuenta de que había muchas cosas en común", expresó Fiorella Rodríguez en el programa "América Hoy".

SIN PRESTAR ATENCIÓN A LOS COMENTARIOS

Rodríguez también recalcó que ni ella ni Jean Pierre Díaz hacen caso a los comentarios de terceros, por lo que viven al máximo su amor.

"Los momentos bonitos que comenzamos a vivir se pusieron cada vez más sólidos y cada vez pasábamos más tiempo juntos, no teníamos por qué formalizar", indicó.

"Somos dos personas adultas, no había la necesidad de formalizar. Nos provocó darnos esta oportunidad y su tú no vives tu vida por ti, nadie lo va a hacer. Así que todo bien, no podemos vivir nuestras vidas según comentarios de terceros porque eso sí sería un error", recalcó.

Por su parte, Jean Pierre describió las cualidades de Fiorella Rodríguez. "Es una persona hermosa, me suma mucho, hacemos proyectos juntos, siempre estamos creando cosas juntos", expresó.