¿Fiorella Rodríguez ya convive con su nueva pareja? | Fuente: Instagram

Tras terminar su matrimonio con Sandro Ventura, Fiorella Rodríguez volvió a encontrar el amor con una nueva pareja: Jean Pierre Díaz, al que le lleva 19 años de edad. Ellos iniciaron la relación, recientemente, pero ya empezaron los rumores de que estarían conviviendo.

¿Cuál es la verdad detrás? "Nosotros aún no convivimos", zanjó la conductora de Radio Capital. Ella confirmó que fue con su pareja a un evento de muebles y decoraciones, a raíz de lo cual comenzaron las especulaciones. En cambio, el joven actor se ha mudado más cerca de ella para compartir más tiempo juntos.

¿Descarta la convivencia? "No, todo llega en el momento indicado. Todo ha ido fluyendo de una manera muy linda. No vamos a forzar nada", comentó Fiorella Rodríguez en un comunicado de GV Producciones.

Dados los recientes casos de infidelidad en el mundo del deporte y espectáculo, ella también opinó al respecto. La presentadora y actriz considera que se trata de un tema de pareja y que solo esta puede resolverla. "Pero quien perdona una infidelidad tiene que tener madurez emocional para saber que de ese tema no se vuelve a hablar".

Fiorella Rodríguez mantiene una relación con Jean Pierre Díaz, a quien le lleva 19 años. | Fuente: Instagram

La popular 'Amistasí' asistirá, este sábado 14 de diciembre, como jurado invitado de "El dúo perfecto". Ella espera quedar sorprendida por sus actuaciones y recalcó que será exigente en sus evaluaciones.

Fiorella Rodríguez confesó que le gustaría regresar en el 2020 al programa de Gisela Valcárcel. "Sí, ojalá se dé la oportunidad. Para mí es muy emocionante como artista poder evaluar tanto talento", sostuvo la actriz que aparecerá en la cinta "No me digas solterona 2".

¿CÓMO CONOCIÓ A SU NUEVA PAREJA?

A fines de setiembre, Fiorella Rodríguez compartió, en Instagram, una foto junto a Jean Pierre Díaz con la leyenda "tres veces de amor bonito". La actriz comentó, previamente, que se conocieron en el ambiente del teatro.

Cuando empezaron a charlar se dio cuenta de que tenían gustos en común, por lo que fueron paso a paso hasta culminar en una relación. "Simplemente conecté con una persona con unos valores y principios lindos, compartimos gustos muy similares y la pasamos muy bien", contó.

Fiorella Rodríguez participa en 'No me digas solterona 2'. | Fuente: Instagram

FIN DEL MATRIMONIO

En agosto del 2018, y después de 15 años de matrimonio, la conductora Fiorella Rodríguez y el cineasta Sandro Ventura anunciaron su separación.

"No me gustan las especulaciones y por eso es que prefiero aclarar el tema. Actualmente, me encuentro abocada a mi trabajo y a reconectarme con temas que dejé de lado. Ventura sabe el enorme cariño que le tengo y siempre será una persona muy especial en mi vida", contó al diario "La República".

La pareja no tuvo hijos en común, pero sí compartieron la crianza de los hijos de sus previas relaciones. Sandro Ventura tuvo tres hijos de su primer matrimonio; mientras que la popular 'Amistasí' es madre de Mikella Callegari, quien fue coronada Miss Perú Lima Oeste 2019.

Te sugerimos leer