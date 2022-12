Fiorella Rodríguez lleva más de un año de relación con Jean Pierre Díaz. | Fuente: Instagram

Para el amor no hay edad. Fiorella Rodríguez. La conductora lleva más de un año de relación con Jean Pierre Díaz, a quien le lleva 19 años, y ya conviven juntos. No obstante, cada uno tiene su propia habitación.

La también actriz abrió las puertas de su casa para el programa "En boca de todos". Allí comentó que se mudaron recientemente y que cada uno tiene su "propio espacio". "Acá no nos peleamos ni por el clóset, ni por el baño, ni por la cama, por nada", contó.

"Soy honesta [dormir en cuartos separados] es súper chévere porque cada quien mantiene toda la temática que lleva consigo para poder ambientar y por los distintos ritmos", explicó Fiorella Rodríguez a propósito de la decisión que tomaron al mudarse juntos.

"Jean Pierre es audiovisual y edita hasta súper tarde y yo me acuesto más temprano. Entonces, estamos en su cuarto o bien en el mío, pero a la hora de descansar cada uno lo hace en su ambiente", explicó la popular 'Amistasi'.

Al mostrar su nuevo hogar, la actriz de "Loco cielo de Abril" y "No me digas solterona" comentó que a donde va siempre lleva su espíritu cinéfilo. "Me encantan los cuadritos de cine", apuntó.

¿CÓMO CONOCIÓ A SU NUEVA PAREJA?

A fines de setiembre del 2019, Fiorella Rodríguez compartió, en Instagram, una foto junto a Jean Pierre Díaz con la leyenda "tres veces de amor bonito". La actriz comentó, previamente, que se conocieron en el ambiente del teatro.

Cuando empezaron a charlar se dio cuenta de que tenían gustos en común, por lo que fueron paso a paso hasta culminar en una relación. "Simplemente conecté con una persona con unos valores y principios lindos, compartimos gustos muy similares y la pasamos muy bien", contó.

Fiorella Rodríguez y Jean Pierre Díaz se llevan 19 años de diferencia, pero ambos demuestran que hay una excelente química, impulsada por el amor que los dos han construido.

Meses atrás, la pareja habló de su relación amorosa en el programa "Encendidos" de RPP Noticias. La presentadora minimizó los malos comentarios por la diferencia de edad, mientras que su novio expresó que “nos llevamos súper bien, estamos juntos, tranquilos”.

EL SECRETO DE SU RELACIÓN

Fiorella Rodríguez y Jean Pierre Díaz se lucen más enamorados que nunca. La pareja, que se lleva más de 20 años de diferencia, celebró su primer año juntos con una foto en Instagram.

"Me sorprende lo acertada que a veces puede ser la vida para juntarte con la persona indicada. ¡Cumplimos un año juntos! Te amo mucho", escribió el fotógrafo en una publicación.

En tanto, la actriz aseguró que para mantener su relación "el secreto es mucho amor". En su primer año de pareja, recordó cómo se conocieron y enamoraron.

"Lo chévere aquí es que no lo buscamos, estábamos solos en ese momento. Nos encontramos bajo un marco lindo porque ambos somos actores, por esas eventualidades de la vida coincidimos en un microteatro y, sin buscarlo, comenzamos a salir, a conocernos, a darnos cuenta de que había muchas cosas en común", expresó Fiorella Rodríguez en el programa "América Hoy".

