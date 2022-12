Fiorella Rodríguez y Jean Pierre Díaz. | Fuente: Instagram

Tras los rumores de infidelidad por parte de Jean Pierre Díaz, Fiorella Rodríguez y el mismo actor confirmaron que hubo un tiempo en el que estuvieron distanciados, sin embargo, esta etapa fue superada por ambos.

Lejos de resquebrajar su amor, la separación los habría hecho ver que están más enamorados que nunca y, según dijo Pierre Díaz en entrevista con Radio Capital, es la primera vez que siente algo tan fuerte por alguien.

“Cuando amas mucho alguien, extrañas mucho a esa persona. Es inevitable sentirte así (cuando se está distanciado de alguien). Estamos súper bien y no queremos separarnos por nada del mundo”, dijo. “Creía que antes de ella podía haberme enamorado, pero es tan fuerte lo que siento ahora por ella que realmente me siento enamorado”, añadió el actor de 26 años.

Asimismo, Fiorella Rodríguez confesó que una de las pocas personas que sabía del distanciamiento entre ella y su pareja era el periodista Alan Diez, con quien comparte la conducción del programa de radio.

“Fuiste una de las pocas personas que lo supo”, le dijo Rodríguez a Diez. “Entendemos que el tema de ser público, uno no siempre cuenta todas las cosas, pero él (Alan Diez) sí lo supo”, expresó.

En otro momento, la conductora señaló que “cuando los sentimientos avanzan, yo al menos me retraigo y me detengo, pero entre idas y venidas ya vamos 8 meses”. Además, manifestó el amor que siento por Pierre Díaz.

“Es una persona que no se guarda las cosas. Te dice las cosas que piensa y yo lo valoro mucho porque no todo el mundo te habla con el corazón en la mano. Él me habla con los sentimientos y eso es súper chévere porque es la forma más honesta de conocer a alguien”, reveló.

“Esto está, de pronto, creciendo más de lo que nosotros pensábamos. Ya conozco a su familia y él a la mía. Nos detenemos y pensamos cómo nos veíamos cuando recién nos conocimos. Lo que estamos viviendo ahora es increíble, nos sentimos muy bien juntos. Lo conversamos mucho y a mí tampoco me gustaría separarme de él porque la pasamos muy bien”, concluyó Fiorella Rodríguez.

¿INFIDELIDAD?

Pierina Sejuro, expareja de Pierre Díaz, reveló en “Magaly Tv, la firme” que había tenido un encuentro íntimo con el actor en el mes de enero y mostró los chats en el que acuerdan ir a ver una película a casa del artista.

"Hace unos días me escribió. Me dijo que seguía con Fiorella, pero que me extrañaba. Yo accedí, fui a su casa y pasó de hecho intimidad", confesó la joven. “Me sigue escribiendo con obsesión diciéndome para vernos. Nos vimos, hablamos, agarramos, me comentó que estaba con Fiorella, pero el jueves 16 de enero me escribe por Whatsapp y me dice para ver una película en su casa”, contó la joven en el programa de la popular ‘Urraca’.

