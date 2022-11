Ricardo Morán se convirtió en padre este año. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Marcos Reátegui E.

Una de las razones por las que Ricardo Morán decidió escribir su libro "Yo soy tu padre", que se encuentra disponible en la FIL Lima 2019, era por una "obligación de visibilizar y normalizar" su vida como padre soltero y homosexual.

"Las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTIQ+ o que tenemos una familia diversa tenemos la obligación de ser visibles. A diferencia de otros que pueden darse el lujo de vivir en el anonimato, nosotros no podemos. Solo exponiéndonos nos normalizamos", dijo a RPP Noticias. En abril, se convirtió en padre de Emiliano y Catalina.

Luego de recibir varios comentarios de parejas que desean formar una familia ─y se encuentran en procesos de gestación subrogada o in vitro─ Ricardo Morán, productor de "Yo Soy", siente que ahora forma parte de otra comunidad además de la LGBTIQ+.

"Me he dado cuenta que el anhelo de formar una familia toca a todas las personas sin importar su género ni orientación sexual. Siento que el libro me ha normalizado más que cualquier otra cosa. Me ha vuelto parte de la comunidad que quiere formar una familia además de la que ya pertenezco", agregó para luego agradecer la buena acogida que ha recibido "Yo soy tu padre", que se lanzó en la FIL Lima 2019.

🔴 #DirectoEnDirecto | ¡Desde la FIL! Renato Cisneros, Fernanda Kanno y Hernán Vidaurre conversa con Ricardo Morán. Publicado por RPP Noticias en Viernes, 2 de agosto de 2019

El también actor y director de teatro cree que ser padre y visibilizarlo, a través de las redes sociales, le ha permitido mostrarse como una persona multidimensional no solo como el "villano" de "Yo Soy".

"Súbitamente aparecí de jurado y me dicen villano de televisión, una suerte de caricatura. Una persona es multidimensional y el público tiene problemas para entender eso. Esto ha permitido que me conozcan un poco más. Soy otra persona no el villano de caricatura que me quieren adjudicar", indicó Ricardo Morán.

FIL Lima 2019

Fecha: De 11 a.m. a 10 p.m.

Lugar: Parque Próceres de la Independencia, Jesús María (Av. General Salaverry cuadra 17).

Entradas: S/. 7 (general) y S/. 3 (niños y adolescentes de 5 a 17 años, docentes y universitarios con carnés) en Joinnus. Menores de 5 años y adultos mayores de 65 años entran gratis.