Beto Ortiz emocionado por la singular anécdota que pasó en la Feria del Libro de Lima. | Fuente: Instagram

Hace unos días, Beto Ortiz presentó su nuevo libro “De dudosa procedencia” en la Feria Internacional del Libro de Lima 2019, en una presentación junto a Carlos Galdós. Pero la emoción del conductor de “El valor de la verdad” aumentó cuando una pareja le sorprendió cuando entre las manos cargaban los 14 libros que escribió a lo largo de su vida.

“Hoy en la Feria del Libro sucedió algo extraordinario. John y su novia Yenny llegaron desde Huancayo trayéndome -para la firma - una edición de cada uno de los libros que he publicado en toda mi vida. Fueron catorce en total -incluyendo tres que yo mismo no tengo- y tuve que ponerme a contarles historias en cada dedicatoria porque ya no sabía qué más escribirles”, escribió el conductor de televisión.

Para finalizar su mensaje, el periodista agradeció a sus fanáticos por haber viajado desde Huancayo hasta Lima para este detalle. “Cosas que te suceden si estás vivo. Maravilloso. Gracias, chicos”.

BETO SOBRE DEDICARSE AL PERIODISMO

Beto Ortiz no solo es conocido porque está bajo la conducción de “El valor de la verdad”, sino por su larga trayectoria como periodista. Se inició como reportero en los noventa en “Panorama”, años después condujo noticieros como “Abre los ojos”. Luego incursionó en programas ligados al espectáculo como “Enemigos Públicos”. Y ahora está a cargo del espacio televisivo que se transmite todos los sábados por Latina

Pero, en una entrevista con “Conexión” de RPP, Beto Ortiz confesó que últimamente le atormenta la idea de que continuar en esta profesión es una “pérdida de tiempo”.

“Tengo la sensación de que hacer periodismo en farándula o política, que al final es la misma cosa, es una pérdida de tiempo. Me atormenta la idea de que dedicar tu vida al periodismo, aunque es el mejor trabajo del mundo, también es una pérdida de tiempo. Hay cosas que creo que son más importantes, aunque no sé cuáles”, agregó.