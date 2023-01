Katia Condos y Federico Salazar tienen más de 20 años de relación. | Fuente: América TV

Con más de 20 años juntos, Federico Salazar y Katia Condos han construido uno de los matrimonios más sólidos de la televisión peruana. Muchos quieren saber cuál es el secreto para una relación estable, una pregunta que el presentador decidió responder.

"El secreto para tener un matrimonio estable es taparte los ojos", dijo el conductor de "América Noticias" entre risas. Él aseguró que su relación es como cualquier otra, con buenos momentos y algunos problemas. "Pero cuando una pareja tiene el deseo de continuar junta, todo se resuelve conversando", recalcó.

Por otro lado, Federico Salazar recalcó la confianza que tiene con Katia Condos y el respeto por su trabajo como artista. "Sé respetar el espacio de Katia como actriz, no me molesta que se bese en sus escenas de actuación, no me hago problemas si esto ocurre en el escenario", sostuvo el presentador que será jurado invitado en la semifinal de "El dúo perfecto".

Aunque prefiere no juzgar a los demás, se refirió sobre los casos de infidelidad en el mundo del deporte y espectáculos, que han sonado en las últimas semanas. "Si se da un caso de infidelidad es muy probable que algo no esté funcionando en la vida de pareja, no me voy a poner a juzgar [...] no le puedo decir a los demás cómo se deben conducir [...] La gente es libre de opinar de los casos mediáticos de infidelidad, pero exponer tu vida es una decisión personal", afirmó.

Para las fiestas, él y Katia Condos viajarán, sin los hijos, a la playa como lo han hecho desde hace 20 años.

Este sábado 14, Federico Salazar será jurado invitado en "El dúo perfecto". Él dijo que buscará ser justo y tener el mismo criterio con todos los participantes. "Quiero que cada dúo me sorprenda en sus presentaciones, que me muestre algo distinto. Voy a evaluar el show, que no es solamente arte, sino también presencia escénica", dijo según comunicado del programa.

ELLA RESPONDE

Previamente, Katia Condos también reveló cuál era su “secreto” en su matrimonio. Para ella, se trata de que “cada uno trabaja en lo que le gusta”. En ese sentido, destacó la independencia que tanto ella como su pareja mantienen para desarrollar por su cuenta proyectos propios.

“El tema es ser independientes. Tenemos un camino en común como pareja y uno como padres de nuestros hijos… Y cada uno tiene su camino propio: a nivel laboral, con sus propios amigos, con su propia vida, que nos cruzamos, nos juntamos”, comentó a RPP Noticias.

