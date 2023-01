Ezio Oliva reflexiona sobre el trastorno psicológico que se agudizo en la pandemia. | Fuente: Instagram

El cantante y compositor Ezio Oliva viajó a Cusco para recibir el Año Nuevo acompañado de su familia y, desde allí, envió un mensaje de reflexión a sus seguidores en redes sociales.

Para el esposo de Karen Schwarz, este 2020 ha sido un año de mucho aprendizaje y comentó que, tras ser diagnosticado de problemas psicológicos, pudo salir adelante con al apoyo de su familia.

“Este año me tocó ser fuerte, pero sobre todo me tocó batallar contra mis propios demonios y volver a calmar ese trastorno de ansiedad que me diagnosticaron hace algunos años y que creí haber logrado dominar”, comienza su publicación.

Debido a la pandemia y por el confinamiento, Ezio Oliva comentó que, a pesar de no sentirse tan bien por esta crisis sanitaria que le afectó, reveló que no se rindió.

“Este año la ansiedad estuvo más presente que nunca y quiso paralizarme, pero puedo decirles que lo he logrado y el próximo año mi meta es ser aún más feliz que hoy”, manifestó el cantante en la leyenda de su publicación en Instagram. Como se recuerda, el intérprete viajó al interior de país junto a su familia para recibir el 2021.

RODEADO DE LAS MUJERES DE SU VIDA

El confinamiento le permitió a Ezio Oliva pasar más tiempo con las mujeres de su vida: su esposa Karen, sus dos hijas y su madre. Además, su suegra ha permanecido en su casa desde el inicio de la cuarentena.

"Decidimos quedarnos todos en casa porque creíamos que así nos íbamos a cuidar más y permanecer seguros", indicó el cantante de "Siempre has sido tú", que también cuenta que como "cualquier familia" todos tienen diferencias cotidianas.

"Por supuesto que en medio de una cuarentena de 6 meses hay diferencias", expresó y recalcó que a diario superan dichos obstáculos.

"Tengo diferencias con Karen y se resaltan más cuando estamos más tiempo juntos, pero eso no quiere decir que nos tengamos que faltar el respeto o hayan gritos o agresiones, claramente estamos muy lejos de eso", dijo.

Sobre sus hijas, Ezio tiene claro que desea criar a "dos mujeres seguras de sí mismas, que se sepan defender, que sobre todo se hagan respetar y que sobre todas las cosas sepan elegir bien". "Ni yo ni su mamá vamos a poder elegir por ellas", agregó.

