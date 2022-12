Ezio Oliva habla sobre el resurgimiento de su carrera. | Fuente: Instagram

El cantante peruano Ezio Oliva habló sobre el golpe que ha sido para la industria musical la pandemia por el nuevo coronavirus, pues han tenido que detener sus espectáculos.

No obstante, destacó que es una oportunidad para resurgir y ofrecer un show diferente a su público.

"Es una etapa donde a muchos nos ha golpeado durísimo, no sólo en la música, sino en diferentes rubros; pero, por más oscuro que sea el camino, siempre habrá la oportunidad de reinventarse, de salir adelante", expresó en "América Hoy".

"Por eso creé 'Ezio en casa', que es una dinámica que me permite sorprender a diferentes personas a través de la música", sostuvo el esposo de Karen Schwarz.

Asimismo, consideró que su situación no se compara con aquellas personas que han perdido algún pariente y agradeció por tener a su familia saludable en estos momentos difíciles.

"No te voy a negar que fue un golpe duro, sin embargo, creo que yo me he quedado sin trabajo, pero hay mucha gente que se ha quedado sin sus familiares, así que, claramente, hay cosas mucho más importantes y más difíciles. Yo tengo la suerte de tener a mi familia, mi casa, un plato de comida, entonces, tampoco puedo hacer una novela de esto", aseveró Ezio Oliva.

El cantante nacional se reinventa en el escenario, que esta vez será un rincón favorito de su casa, desde donde compartirá, en vivo y en privado, conciertos bajo el nombre de “Ezio en casa”.

"Por más oscuro que sea el camino, siempre hay una oportunidad de reinventarnos y esta es la mía con #Ezioencasa", comentó.

Con "Ezio en casa", el intérprete llevará lo mejor de su repertorio a través de las redes sociales y medios digitales. El artista apunta a llegar a un público en general o empresas que requieran entretener e inyectar sentimientos positivos durante el aislamiento social obligatorio.

