A poco de ser padre por segunda vez, el cantante Ezio Oliva lanzó "En la habitación", un tema dedicado a la familia que ha sido un éxito en las plataformas digitales, por lo cual está muy agradecido con el público.

En conversación con RPP Noticias, el intérprete peruano habló de -precisamente- su familia. "Para ser muy sincero, yo recién me he proyectado con una familia cuando conocí a Karen, porque antes no había proyectado casarme", cuenta notablemente enamorado de su esposa, la conductora Karen Schwarz, con quien pretende casarse por tercera vez.

"Cuando llega la persona adecuada se empiezan activar en el cerebro ese tipo de prioridades", dice.

Asimismo, Ezio se refirió a la ligadura de trompas que se realizó Karen Schwarz, con la intención de no agrandar más la familia. "Es una decisión muy personal", recalca.

"Ella se lo hizo y ahora me toca a mí", revela el artista, quien espera que todo vuelva a la normalidad para someterse a la vasectomía.

"Es una decisión que hemos tomado ambos, de hacernos la operación. Es algo que solo nos incumbe a nosotros. Estamos muy cómodos y contentos con la decisión porque queremos quedarnos con dos niñas maravillosas", sostiene.

RODEADO DE LAS MUJERES DE SU VIDA

El confinamiento le ha permitido a Ezio Oliva pasar más tiempo con las mujeres de su vida: su esposa Karen, sus dos hijas y su madre. Además, su suegra ha permanecido en su casa desde el inicio de la cuarentena.

"Decidimos quedarnos todos en casa porque creíamos que así nos íbamos a cuidar más y permanecer seguros", indica el cantante de "Siempre has sido tú", que también cuenta que como "cualquier familia" todos tienen diferencias cotidianas.

"Por su puesto que en medio de una cuarentena de 6 meses hay diferencias", expresa y recalca que a diario superan dichos obstáculos.

"Tengo diferencias con Karen y se resaltan más cuando estamos más tiempo juntos, pero eso no quiere decir que nos tengamos que faltar el respeto o hayan gritos o agresiones, claramente estamos muy lejos de eso", añade.

Sobre sus hijas, Ezio tiene claro que desea criar a "dos mujeres seguras de sí mismas, que se sepan defender, que sobre todo se hagan respetar y que sobre todas las cosas sepan elegir bien". "Ni yo ni su mamá vamos a poder elegir por ellas", agrega.

Por ello, para el cantante esa es su misión. "Quiero que las traten como yo trato a su mamá", expresa.

Su primera hija, la pequeña Antonia, de solo 3 años, no deja de sorprender a los seguidores de Ezio y Karen, pues suele aparecer espontáneamente en las stories de la pareja.

Ezio afirma que para él sería hermoso que su primogénita siga sus pasos y se convierta en cantante, pero, sobre todo, desea que Antonia sea "lo que ella quiera ser".

"Ella me ha acompañado a muchos conciertos y ojalá que ella tenga la oportunidad, si ella lo quiere, de vivir lo que uno siente en el escenario, porque eso es magia pura. Pero yo la voy apoyar en lo que ella quiera hacer", precisa Oliva.

