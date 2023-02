A cuatro años de casados, Ezio Oliva comparte los secretos para mantener estable su relación con Karen Schwarz. | Fuente: Instagram

Ezio Oliva y Karen Schwarz suelen ofrecer muestras de la solidez de su matrimonio. Por ello, el cantante decidió compartir con sus seguidores cuáles son sus secretos para mantener una relación estable junto a su esposa.

Desde su cuenta de Instagram, el intérprete contó a través de stories cómo mantiene vivo su vínculo con la conductora de televisión. “Creo que lo principal, y lo he dicho varias veces, es que cada uno se da su espacio, y, por otro lado, muchísima honestidad y mucho respeto”, señaló.

Si bien Ezio Oliva manifestó no creer en fórmulas para garantizar la felicidad mutua, sí recomendó a sus seguidores que para afianzar una relación resulta necesario que la pareja tenga en común un solo norte.

“Algo muy importante para la pareja es tener proyectos en común, construir juntos y juntos luchar por sus objetivos”, apuntó el cantante. Él y Karen Schwarz llevan cuatro años de casados y, fruto de este vínculo, son sus dos pequeñas hijas.

"UN HOMBRE MARAVILLOSO"

El pasado 22 de enero, Karen Schwarz fue invitada al set de “Mujeres al mando”, donde alguna vez fue conductora, por motivo de su cumpleaños número 37. Después de que su esposo Ezio Oliva viajara a Miami para crecer musicalmente, se quebró al hablar de su vida familiar:

“Estoy agradecida por cada etapa que he pasado en mi vida, porque ahora me siento orgullosa de la mujer que soy, me abrazo muy fuerte y creo que las caídas que uno puede tener en la vida son para levantarte y mirarlo, no como un error, sino como un aprendizaje”, comenzó su mensaje.

Asimismo, Karen Schwarz no pudo dejar de derramar lágrimas al confesar que tanto Ezio como ella han tenido que luchar para formar una familia y consolidar su relación con el padre de sus hijas:

“Solamente las personas que son muy cercanas a nosotros saben lo que nos ha costado estar donde estamos. En algún momento me dijeron que él no era para mí, pero yo me aferré, es un hombre maravilloso (...) Para mi ser mamá es lo más hermoso que me pudo haber pasado en la vida. No tengo palabras para describir lo que significan Antonia y Cayatena para mí”, sostuvo.

