Clara Seminara, quien trabajó en "El Wasap de JB", sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al revelar los motivos por los que se alejó de la televisión a fines del 2018. En conversación con RPP Noticias, la actriz confirmó que fue acosada por Enrique Espejo, el popular 'Yuca'.

"El día que sucedieron los hechos, fui a contarle a Jorge Benavides y su esposa, que es la coordinadora. Ellos justificaron la acción diciendo que él no lo había hecho con mala intención", reveló.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Según relató Clara Seminara en su cuenta de Facebook, ella fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', poco antes de la grabación de un 'sketch' cómico, delante de todos sus compañeros.

"El día 25 de octubre del 2018, Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', ABUSANDO de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. ¿En cristiano? ME METIÓ LA MANO. Esto ocurrió delante de mis demás compañeros, en el patio del canal, antes de una grabación y mi respuesta, como era de esperarse: dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos. No recuerdo bien mis palabras en ese momento, lo que recuerdo es la mirada atónita de todos, aunque nadie hizo ni dijo nada", se lee en la publicación de la actriz.

Clara Seminara solía interpretar a Maricarmen Marín en la parodia de 'Yo soy' en 'El Wasap de JB'.

Según cuenta Clara Seminara, ella reaccionó y le dio dos bofeteadas al actor. Luego le reclamó preguntándole por qué se sobrepasó con ella. Asimismo, señaló que se quejó con Jorge Benavides, líder del espacio cómico, pero él minimizó el hecho.

"En ese momento apareció Jorge Benavides y muy ofuscada me quejé con él, pero muy calmado, seguramente acostumbrado a las faltas de respeto del señor Espejo, minimizó lo ocurrido y atinó a decirle: “Yuca, pídele disculpas”. La respuesta de este personaje fue: “Ya disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas”, agregó.

Tras este lamentable suceso, Clara Seminara se reunió con Jorge Benavides, su esposa y Enrique Espejo, pero ella sintió que lo defendían y le dijeron que "no lo hizo en esa intención", según detalla el escrito.

Clara Seminara denunció a 'Yuca' en su cuenta de Facebook. Luego confirmó a RPP Noticias que fue acosada por el actor.

"No puedo expresar el asco, la indignación y la impotencia que sentí, que aún siento. A la semana siguiente, tuve una reunión con el Sr. Benavides, su esposa y 'Yuca'. Sinceramente, sentí que lo defendían. Hasta lo justificaron diciendo: “No lo hizo con esa intención”. Luego de eso, el “señor” no tuvo ningún tipo de sanción ni suspensión ni nada, todo lo contrario", precisó.

Finalmente, Seminara reveló que su publicación puede parecer tardía, pero recomendó a todas las mujeres denunciar cualquier hecho de abuso y que nunca es tarde para hacerlo.

LA RESPUESTA DE JB

Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides contestó la llamada de RPP Noticias. Ella asegura que lo relatado por Clara Seminara no sucedió. "Ni mi esposo ni yo vamos a permitir algo así. Sí nos reunimos con ella y con Enrique ['Yuca'], pero fue porque ellos estuvieron jugando de manos. Pero no hubo tocamientos indebidos", sostuvo.

La también coordinadora del popular JB confesó, sin embargo, no haber leído la denuncia de la actriz.

