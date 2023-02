Ethel Pozo viajó con su madre, Gisela Valcárcel, y sus hijas a Piura para pasar unas cortas vacaciones. | Fuente: Instagram | Ethel Pozo

Al inicio de “América hoy”, Renzo Schuller comenzó el programa preguntando: "¿Y dónde está Ethel Pozo?", ya que la conductora se ausentó del set. Lo que sucede es que Ethel Pozo, junto a su mamá, Gisela Valcárcel, y sus hijas, Doménica y Luana, viajaron el fin de semana a Máncora para tomarse unas merecidas vacaciones. Y para acompañar a Renzo, llegó como conductora invitada, Janet Barboza.

Durante el enlace, Ethel contó que se encontraba de vacaciones con sus hijas: "Estoy en el norte, me vine con mi familia". Además, detalló que los accesos, por la pandemia, aún son limitados.

"Estoy con mi familia en una casa, no hay nadie en la playa, por la COVID, y no se pueden hacer excursiones, no se puede salir, está totalmente prohibido, hay épocas de ballena en Máncora, pero no se puede hacer nada, así que de lejitos, desde aquí, desde la terraza, estamos mirando todo, pero queríamos disfrutar el solcito", comentó.

También detalló que junto a sus hijas pasan mucho tiempo en la piscina. Por otro lado, Janet Barboza se animó a elogiar a Ethel Pozo tras lucirse en ropa de baño:

"Está regia, divina, Ethel Pozo... Miren eso, muéstralo, mi reina, que el mundo vea". La popular "Rulitos" le preguntó: ¿Cómo hiciste para mantener esa figura en cuarentena, donde la mayoría nos hemos desbordado?

"Te lo cuento y que corrobore mi compañero Renzo Schuller, no como nada, vivo a dieta hace años, ¿sí o no, Renzo?, no como", respondió y al finalizar, Schuller le pidió a Ethel que este miércoles se conecte al programa para preparar un plato marino, y ella aprovechó para hacerle un pedido al productor del programa, Armando Tafur: "Por favor, dile a Armando que me deje tranquila, que mis hijas me necesitan, y que vuelvo la próxima semana", concluyó entre risas.

