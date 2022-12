Martha, la hermana de Gisela Valcárcel falleció el pasado 7 de mayo. | Fuente: Instagram

Ethel Pozo escribió un sentido mensaje en sus redes sociales para conmemorar el primer mes del fallecimiento de su tía Martha, hermana de Gisela Valcárcel.

Compartiendo una foto de ambas junto a su madre, la conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” decidió compartir sus sentimientos con sus seguidores:

“Hoy hace 1 mes nos dejaste para ir a sonreír al cielo. Desde que te fuiste, no ha pasado un día en el que no me cueste creer que ya no estás. Suelo pensar mientras manejo que estás en Naples y que no te has ido. Pero reaccionó y se me caen las lágrimas”, comenzó su post.

La hija de Gisela Valcárcel confesó que todos los días la extraña y recuerda cómo eran los días cuando estaban juntas:

“Te extraño tía, extraño conversar contigo, extraño tus risas, tu voz, escucharte soñar despierta porque siempre lo hacías... Desde que era chiquita te escuché soñar y me parecía muy dulce que no pierdas nunca ese ánimo. Tus mil y un planes para la familia estaban siempre presentes”.

Por otro lado, confesó que su vida ha cambiado radicalmente desde su partida, sin embargo, espera que esté feliz en un lugar mejor:

“No somos los mismos sin ti. ¡¡No podremos serlo jamás porqué tú eras sin duda el alma de la fiesta, siempre!! Pero tú gran amor se quedó con nosotros y sé que ahora estás feliz en el cielo y que solo te adelantaste, aunque me parezca injusto”.

Finalmente, Ethel Pozo terminó su comunicado haciendo alusión a que siempre la recordará y su hermana, Gisela Valcárcel, también: “Te amo y te extrañaré siempre tia Marthita. La vida no es la misma sin ti”.

