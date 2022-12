Rebeca Escribens apoya el regreso de 'Esto es Guerra' a la televisión. | Fuente: Composición

A pesar de que generó polémica el regreso de “Esto es Guerra” a la televisión, muchos personajes de la farándula que pertenecen a la casa de América Televisión, han dado su punto de visto sobre el retorno del reality show y una de ellas es Rebeca Escribens.

La conductora de tv confesó que el programa retornará a la pantalla chica con un formato diferente y lo que único que busca es entretener al público.

“Ya saben, este lunes 25 de mayo está por volver (EEG) para que te entretengas un ratito, para que te distraigas, lo que necesitamos todos, todos por estos tiempos”, expresó Escribens desde su casa.

Sobre el nuevo formato que presentará “Esto es Guerra”, Rebeca confía en el productor del reality quien está haciendo lo posible para que sea algo mejor:

“Además, conociendo a Peter Fajardo estoy segura que Esto Es Guerra no será lo mismo que antes, será muchísimo mejor (...) Lo que me sí me pregunto es si estarán los mismos participantes”, comentó.

EL POLÉMICO REGRESO DE EEG

En conversación con RPP Noticias, Mariana Ramírez del Villar, la productora de “Esto es Guerra”, confirmó el regreso del reality show a la televisión. "Vamos a hacerlo porque nosotros siempre hemos tenido permiso para operar. Que eso quede claro. Nosotros tenemos permiso porque somos del rubro de las telecomunicaciones", precisó.

Por el momento, se conoce que estarán Alejandra Baigorria, Angie Arizaga, Mario Irrivarren, Rafael Cardoso, Paloma Fiuza, Pancho Rodríguez y Hugo García. Asimismo, Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz regresan a la conducción.

"Vamos a reducir drásticamente la cantidad de participantes. Es parte del plan que tenemos para el día lunes", indicó Mariana Ramírez.

