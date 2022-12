Mathías Brivio afirmó no ver mucha televisión últimamente, tras ser consultado sobre Jazmín Pinedo como conductora de 'Esto es Guerra'. | Fuente: Instagram / Mathías Brivio

Sorprendió a todos. Mathías Brivio reapareció en televisión y fue presentado como el conductor de “La Máscara”, el nuevo programa de competencia de canto en el que los famosos participan de forma anónima, ocultos por sus trajes.

“‘La Máscara’ sale los sábados y mi familia estará conmigo de lunes a viernes, que era algo que no pude hacer durante muchos años”, dijo el presentador al diario Trome, en alusión a su decisión de abandonar “Esto es Guerra” para compartir más tiempo con sus seres queridos.

Al ser consultado por el ingreso de Jazmín Pinedo al reality que solía conducir, Brivioseñaló: “La verdad que no estoy viendo mucha televisión, pero, así como yo estoy asumiendo un reto, ella también lo está haciendo. La conozco y le deseo lo mejor, estoy seguro de que también le irá bien”.

Para el también periodista, competir con Gisela Valcárcel los sábados es todo un honor. Además, apuntó que mantiene una buena relación con las personas con que trabajo. “Yo no renuncié, simplemente no renové contrato y no hubo ningún inconveniente”, puntualizó.

INGRESO A "LA MÁSCARA"

El expresentador de “Esto es guerra” hizo su ingreso, con una máscara negra, y después de una serie de preguntas para identificar quién era, se descubrió su rostro.

Después de los aplausos de los asistentes, Mathías Brivio saludó y dio las gracias a sus compañeros con los que trabajará. “La Máscara”, que se estrenará el 29 de febrero por el canal Latina, contará con un grupo de investigadores encargados de descubrir quiénes están detrás de las máscaras y disfraces. Ellos son Armando Machuca, Érika Villalobos, Carlos Vílchez y Gianella Neyra.

"Gracias a Armando, a Érika, Carlos y Gianella. Vamos a ser un equipazo, la vamos a romper. Todavía no puedo creer que esté aquí”, dijo emocionado.

Karen Schwarz le preguntó cómo lo convencieron de ingresar al show, producido por Ricardo Morán, a lo que el conductor respondió: “Fue difícil tomar una decisión como esta. Estuve pensando qué quería hacer, a Dios gracias empezó la conversación con Ricardo (Morán) y culminó con este final feliz. Estoy muy contento de empezar en mi nueva casa que es Latina”, comentó.

