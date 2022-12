Peter Fajardo, productor de 'Esto es Guerra', se pronuncia sobre Nicola Porcella. | Fuente: Composición en base a imágenes de Instagram.

Todo indica que Nicola Porcella no volverá a pisar el set del programa de concursos en el que trabajó por años, “Esto es guerra”, al menos así lo ha dejado entrever el modelo en declaraciones al programa Válgame Dios.

“Doy mi palabra que no piso más un reality de competencia. Definitivamente, hay cosas que no me gustaron y situaciones que no estaba de acuerdo. Tengo 31 años y es una etapa cerrada. Me jugó en contra estar en un reality porque me expongo mucho", dijo el modelo.

Esta decisión ha sido reconfirmada por el productor de “Esto es Guerra”, Peter Fajardo, quien aseguró que el modelo fue separado del programa y que “está descartado” para participar en el mismo en el futuro.

“Ya terminó su ciclo en ‘Esto es guerra’, pero es un personaje al que queremos mucho porque empezó con nosotros”, dijo en declaraciones al diario Trome.

Cabe recordar que esta decisión ha sido tomada luego de que Porcella protagonice dos polémicos videos emitidos por Magaly Medina, en los que se le observa agrediendo verbalmente a quien fue su expareja, la modelo Angie Arizaga.

En este contexto, Fajardo respondió afirmativamente cuando fue consultado sobre si Porcella no supo aprovechar las oportunidades que le dieron en el canal.

“Es joven, como él mismo dijo, le sorprendió la fama y uno no sabe cómo va a reaccionar. Espero que tome la ayuda necesaria”, comentó.

Asimismo, afirmó que la ayuda profesional en este caso es necesaria, y que espera que Nicola mejore y esté bien. “Esto es guerra’ es un formato exitoso que se vende a otros países y se debe cuidar”, refirió.

Peter Fajardo, productor de “Esto es guerra”, sobre Nicola Porcella: “Espero que tome la ayuda necesaria” | Fuente: Instagram

