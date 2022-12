Pancho Rodríguez besó el piso de 'Esto es Guerra' cuando ingresó al set. | Fuente: Twitter

“Esto es Guerra” regresó a la televisión nacional a pesar de las críticas y el ingreso de los participantes generó muchos comentarios negativos. Uno de los más polémicos fue cuando el chileno Pancho Rodríguez entró al set ya que dio un beso al piso con la mascarilla puesta.

Este acto ocasionó un sinfín de mensajes en las redes sociales y hasta el momento se desconoce si la producción del reality le habrá sancionado por faltar a las medidas de seguridad.

Sin embargo, Pancho Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para disculparse pero no por el hecho de besar el suelo sino por su falta de desempeño en el primer programa de “Esto es Guerra”.

“Me faltó pedir disculpas por mi rendimiento el día de hoy, esta cuarentena para mí no ha sido fácil, no he estado entrenando. Ha sido difícil. Tengo una motivación distinta, y a partir de mañana comienzo a entrenar y tocará volverse Saiyajin nuevamente”, se le escucha decir en sus stories.

Cabe resaltar que el reality show comenzó el lunes 25 de mayo en el horario de antes y de acuerdo con el productor Peter Fajardo, están optando por brindarle entretenimiento a sus fanáticos y ayuda a quienes más lo necesitan.

COMPETIDORAS SANCIONADAS

Las concursantes Karen Dejo e Ivana Yturbe fueron suspendidas hasta el miércoles 27 de mayo por incumplir la cuarentena dictada por el Gobierno para frenar el avance de la COVID-19.

Días antes, las participantes habían salido de sus casas, haciendo caso omiso del estado de emergencia, y por ese motivo ‘El Tribunal’ del programa decidió sancionarlas. Como se recuerda, Karen Dejo, fue captada en Punta Hermosa junto a la expareja de Rosángela Espinoza e Ivana Yturbe, quien hace algunas semanas fue grabada por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” paseando junto al futbolista Beto Da Silva.

