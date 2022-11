Nicola Porcella habla sobre su posible regreso a 'Esto es Guerra'. | Fuente: Instagram

¿Extraña “Esto es Guerra”? Nicola Porcella estuvo respondiendo algunas preguntas a través de su cuenta de Instagram donde más de un fanático le cuestionó si espera algún día volver a ser capitán de ‘Las Cobras’ en el reality show peruano.

Ante ello, el modelo confesó que todo está en manos de Peter Fajardo, el productor del programa: “Él está juntando para ver si puede comprar mi carta pase”, dijo en entre risas, haciendo referencia a los papeleos que deberá hacer con la cabeza de “Guerreros 2020”, Magda Rodríguez.

Si bien Nicola Porcella ha ido mejorando en su desempeño como chico reality en el espacio mexicano, aún no ha llegado a ser capitán, tal y como lo era en “Esto es Guerra”. Ese pequeño detalle fue motivo de burlas por parte de sus compañeros, cosa que habría motivado a responder entre líneas sobre su posible deseo de regresar a Perú.

Por otro lado, confesó que México es un país que lo ha recibido con los brazos abiertos y se siente feliz de que su equipo, ‘Los Leones’, lo apoyen para que mejore: “Me han recibido de la mejor manera. Estoy muy agradecido y espero poder devolverles todo ese cariño”, concluyó.

SU CRITICADA SALIDA DEL PERÚ

Nicola Porcella viajó a México para unirse a “Guerreros 2020” cuando todavía se vivía la cuarentena obligatoria a nivel nacional. Por ende, su vuelo fue cuestionado en el programa “Magaly TV: La Firme”, debido a que los viajes internacionales no estaban permitidos en ese entonces.

Sobre dichas críticas, el chico reality considera que no son importantes y no las responde, después de que se cumpliera un mes de su polémica salida de nuestro país. “La verdad, no hago caso, solo pienso en trabajar por mi familia, en eso estoy enfocado. Tengo un mes aquí y me tratan con cariño”, concluyó.

