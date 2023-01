Nicola Porcella se lesionó el tobillo durante su debut en 'Guerreros 2020'. | Fuente: Instagram / Nicola Porcella

Tras varios años lejos del mundo de los realities, Nicola Porcella vuelve a los programas de competencia. Esta vez, el chico reality se incorporó a “Guerreros 2020”, la versión mexicana de “Esto es guerra” donde comparte estudio con otro peruano: Guty Carrera.

Porcella fue presentado a través de las redes sociales del espacio juvenil. “Nicola Porcella es un galán inca que viene a poner toda su fuerza en 'Guerreros 2020'... Dispuestos a todo. A partir del 15 de junio”, escribió la cuenta oficial del programa mexicano producido por Televisa.

Así, este 15 de junio, el modelo debutó en las pantallas mexicanas, pero tuvo un inicio accidentado. Y es que, durante su primer día en el reality, Porcella no solo perdió su primer juego, sino también sufrió una lesión en el tobillo.

Aunque tuvo un buen arranque, el miembro del equipo Las Cobras terminó por tropezar y perdió minutos valiosos de la competencia. Al ser consultado por los conductores, Porcella respondió:

“Un mal movimiento a la hora de caer, se me dobló el tobillo para adentro. Por eso paré un poquito, traté de seguir, está en mi sangre competir, pero al final no me dio el tobillo para poder… Yo he venido acá a competir, lesionado o no”.

NO VIAJÓ A MÉXICO EN VUELO HUMANITARIO

El viaje a México de Nicola Porcella para participar en “Guerreros 2020” causó mucho revuelo. Durante la cuarentena obligatoria, el expresentador tomó un vuelo para aparecer en el reality desde este 15 de junio. Ante ello, su agencia envió un comunicado aclarando la situación.

“¿Y cómo va a salir? ¿Volando en una gaviota? ¿Cómo así? ¿Cómo si en estos días solo tenemos vuelos humanitarios?”, cuestionó recientemente la periodista Magaly Medina. Desde la cuenta de la empresa productora Mogran en Instagram, se esclareció la polémica en torno a este viaje.

“Por respeto y solidaridad con los miles de afectados directa o indirectamente por el COVID-19 en nuestro país, nos corresponde aclarar que nuestro representado no ha hecho uso de ningún vuelo humanitario para acudir a este llamado”, expresó la agencia de Nicola Porcella, luego de que viajara al país azteca.

En ese sentido, aclararon que el exparticipante de "Esto es guerra" ha costeado y gestionado su propio vuelo a México, respetando las medidas de restricción durante la cuarentena. Es decir, se trata de un vuelo particular, pese a que las aerolíneas todavía no han reactivado totalmente sus operaciones internacionales.

