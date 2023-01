Loza, la exchica reality, no tiene planeado revivir su etapa en 'Esto es Guerra'. | Fuente: Instagram

Desde el 2012, Melissa Loza formó parte de “Esto es Guerra”, sin embargo, no tiene planeado volver al programa; pero considera que sí deberían regresar a sus inicios en la televisión, cuando era únicamente un show de competencias.

En conversación con En boca de todos, la exchica reality rechazó la posibilidad de volver al espacio juvenil en esta temporada. Aunque sí extraña trabajar en la televisión, piensa que esa faceta de su vida ya terminó -en enero dio a luz a su segunda hija- y está preparada para nuevos proyectos que se le presenten en el camino.

“Extraño trabajar. Me gustaría que se presentaran nuevos proyectos, analizarlos y trabajarlos. Soy una mujer trabajadora, pero creo que ya tienen conductores”, contó Melissa Loza. “Esa etapa fue maravillosa, no voy a negar que me siento muy orgullosa de haber sido parte de un programa tan exitoso como ‘Esto es Guerra’. Pero siento que hoy estoy preparada para nuevos cambios”, agregó.

Actualmente, el reality es conducido por Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo, esta última fue integrante del programa unos años atrás y, después de retirarse, incursionó como presentadora de televisión.

DEBERÍAN VOLVER LAS COMPETENCIAS

Así también, Melissa Loza no se guardó los comentarios hacia la nueva generación de chicos reality “Quiero resaltar las épocas de ‘Esto es Guerra’ en las cuales era pura competencia”, expresó en referencia a los retos físicos que se realizaban cuando ella todavía era parte del formato televisivo.

“Sí creo que deberían regresar a su esencia”, agregó la popular exmodelo de “Habacilar”. “Las etapas también van pasando para todos”, acotó.

A finales de enero, Loza se convirtió en madre por segunda vez tras dar a luz a su hija Erika, fruto de su relación con el chef Juan Diego Álvarez. Su primera hija Flavia tiene 18 años.

Te sugerimos leer