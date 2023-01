María Pía Copello no le cierra las puertas a 'Esto es Guerra': 'Fue una experiencia linda, uno no sabe lo que puede pasar'. | Fuente: Instagram

Tras dejar la pantalla chica para dedicarse a hacer contenido en redes sociales, María Pía Copello no descarta volver a la conducción de “Eso es Guerra” ya que fue un espacio que le permitió ingresar a los hogares con un público diferente al que estaba acostumbrada.

Si bien tenía pensado quedarse solo un año frente al reality, le gustó tanto que terminaron siendo cuatro, y sintió pesar de decirle adiós, pero todo fue por una razón: su familia. No pasaba tiempo con ellos y sus hijos le reclamaban.

Ahora que están más grandes, María Pía Copello se hace la idea de volver a “Esto es Guerra” en un futuro -quizá- no muy lejano: “Nunca cierro las posibilidades porque fueron 4 años donde aprendí a dominar un formato que no fue sencillo, al principio sentí que el programa me comía. Dudé de mi misma, pero era porque yo estaba acostumbrada a lo infantil”, dijo a RPP Noticias.

SU FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE

A pesar de que su esposo no estuvo de acuerdo en que continuara en la conducción de “Esto es Guerra”, la artista reveló que tuvo que convencerlo de que quería superar ese reto de hacer algo nuevo:

“Luché por quedarme porque no estaba con mi familia, mi esposo no me apoyaba mucho porque obviamente eran horarios largos, no porque me ponga limites, sino que se preocupaba y era difícil para todos, lo convencí, aceptó y quería irme habiendo superado el reto”, agregó María Pía Copello.

Es así que se quedó cuatro años como conductora de “Esto es Guerra” y por ese motivo, no le cierra las puertas al programa que le dio muchas alegrías: “Igual es una posibilidad, a veces me invitan para conducir y yo feliz de regresar, es mi casa”, concluyó.

