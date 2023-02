Johanna San Miguel revela que le hubiera gustado conducir EEG con Jazmín Pinedo. | Fuente: Composición

Luego de que Johanna San Miguel ingresara como conductora de “Esto es Guerra”, dejó abierta la posibilidad de que pueda compartir el set con Jazmín Pinedo. La popular ‘Mamá Leona’ comentó que su antecesora “empezó con buen pie”:

“Jazmín es una súper conductora. Jazmín tiene una trayectoria, es súper joven y ha empezado con muy buen pie, empezar a tomar digamos ‘Esto es Guerra’ no es fácil, es un monstruo ‘Esto es Guerra’”, confesó a “En boca de todos”.

Además, no descartó conducir el reality con Pinedo ya que vio con buenos ojos su desenvolvimiento con Gian Piero Díaz:

“Sí me hubiera gustado conducir con ella y quién sabe que se pueda dar en algún momento, eso no lo podemos saber. ‘Esto es Guerra’ va cambiando, va mutando, mírame después de cinco años yo he vuelto, podría volver Mathías Brivio”, añadió la conductora de EEG.

Asimismo, Johanna San Miguel se mostró feliz de haber retornado a su casa y recalcó que fue un cambio volver a ver a los participantes y reveló que extraña la presencia de Michelle Soifer, Rafael Cardozo, Gino Pesaressi y Nicola Porcella, guerreros históricos que no han sido convocados.

SU QUÍMICA CON GIAN PIERO DÍAZ

Johanna San Miguel regresó a “Esto es Guerra” en la nueva temporada del programa juvenil que comenzó hace unos días. Tras la salida de Jazmín Pinedo, la actriz y presentadora aseguró sentirse feliz de participar otra vez en la conducción, la cual comparte con su colega Gian Piero Díaz.

“Estoy muy contenta y adaptada. Tengo un súper compañero al costado que me da el espacio, me da esa confianza que es Gian Piero y eso es increíble. La generosidad de Piero hacia mí me ha llamado mucho la atención y eso no se ve mucho”, señaló a América Espectáculos tras hacer dupla con el popular conductor de “EEG”.

Por ello, San Miguel confirmó sentirse bien con la bienvenida en el reality de competencia que no conducía desde hace un par de años. Según cuenta, ella y Gian Piero Díaz tienen mucha química, comparten el sentido del humor y mantienen el respeto del uno al otro tanto fuera como delante de las cámaras.

