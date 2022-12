Gino Assereto conmovió hasta las lágrimas a Jazmín Pinedo en la reciente emisión de 'Esto es Guerra'. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo se quebró al escuchar a Gino Assereto en la reciente emisión de “Esto es Guerra”. El chico reality reveló entre lágrimas que no puede a ver a su pequeña hija con la conductora, desde el inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

“Estamos expuestos a mil cosas. Ayer fui a verla de lejos. No me atreví a entrar a la casa y se puso a llorar porque no podía darle un beso”, expresó Assereto frente a todos los presentes en el set de “Esto es Guerra”, incluida la popular presentadora. Por ello, Pinedo le dedicó unas palabras en vivo: “Es un papá maravilloso”.

A través de Instagram, la conductora Jazmín Pinedo pidió perdón a sus seguidores por no poder aguantar el llanto que fue presenciado en el programa juvenil de América Tv. “Perdónenme la sensibilidad (…) Me veo muy fea llorando”, dijo en sus historias, y también aprovechó para agradecer los mensajes de cariño.

“Había estado leyendo sus mensajes y quiero agradecerles por cada uno de ellos. Se pasaron de lindos. Agradezco todo su cariño hacia mí y hacia mi familia. Les mando un beso enorme, de verdad se los agradezco”, agregó en sus redes sociales.

UNA CUARENTENA ALEJADOS

Desde que comenzó la cuarentena obligatoria, Jazmín Pinedo ha compartido diversos momentos con su hija Khaleesi en las redes sociales. Sin embargo, la situación de mantener la distancia es muy doloroso para Gino Assereto, quien no puede visitar a su hija ante la prevención de los contagios de COVID-19.

“Es difícil salir de nuestras casas y ponernos en riesgo. Lo único que tengo que decirte es que eres un valiente. Te agradezco confiar en mí para cuidarla”, dijo muy conmocionada la conductora de “Esto es Guerra” al padre de su hija durante el programa reality en el que ambos trabajan.

