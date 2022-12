Esta es la razón por la que Jazmín Pinedo no asistió a 'EEG' en los últimos días. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo no se presentó en la conducción de “Esto es Guerra” durante los últimos días. ¿Qué pasó? Ante las preguntas de sus seguidores, la presentadora de televisión brindó la razón de su ausencia en el programa reality. Además, confirmó que hoy 26 de noviembre regresaría al set junto a Gian Piero Díaz.

En su cuenta oficial de Instagram, la conductora peruana respondió algunas dudas de las redes sociales. Frente a los constantes mensajes por su presencia en “EEG”, tuvo que confesar que el motivo de sus faltas en el programa juvenil se debió a una condición médica por la que necesitaba reposo, aunque no se trata de nada alarmante.

“¿Por qué no has ido al programa?”, le consultó un seguidor, a lo que Pinedo le dijo: “Me puse un poco malita, nada de lo que tengamos que preocuparnos”. “Tengo muchos de estos mensajes tuve que estar en reposo por pedido del doctor. Nada malo, gracias a Dios. Mañana estoy con ustedes”, señaló en otra historia de la red social.

Es decir, Jazmín Pinedo volverá al lado de Gian Piero Díaz desde hoy 26 de noviembre a la conducción de “Esto es Guerra”, programa que conduce desde finales de enero. Tras su salida de Latina, donde integraba el equipo de “Mujeres el mando”, se ha mantenido como presentadora del reality de lunes a viernes.

Por el momento, la modelo y conductora de tv no ha revelado precisamente la razón de su ausencia más a que se debe a un tema de salud.

SOBRE EL AMOR

Luego del fin de su relación con Gino Assereto, Jazmín Pinedo se mantiene soltera, pero confesó que continúa creyendo en el amor y el matrimonio a pesar de que una vez le pidieron la mano y no llegó a casarse.

“No pienso tanto [en el matrimonio]. A mí me pidieron la mano, pero no llegué a casarme. Creo que un matrimonio involucra más que un papel. Algún día me gustaría tener la bendición de Dios con alguien que yo ame y que me ame. Cuando quiera, hay que esperar no más”, señaló a “América Espectáculos”.

