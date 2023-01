Jazmín Pinedo se inició en la conducción de 'EEG' desde este 2020. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo regresó a “Esto es Guerra” en el 2020, pero en una nueva faceta como conductora. Tras abandonar su rol en “Mujeres al mando” y despedirse de Latina, la ex chica reality volvió a su antigua casa televisiva para comenzar una nueva experiencia en la pantalla chica.

¿Continuará en la conducción de “EEG”? Por el momento, la presentadora peruana no tiene claro si retomará sus labores en el 2021, pero se mostró agradecida por ser considerada para el puesto durante todo este año. Como se sabe, a pesar de haber dado fin a su relación con Gino Assereto, ingresó al programa juvenil en donde él continúa compitiendo.

“Aquí las cosas son hasta el final, nunca se sabe, siempre hay sorpresas. Soy de las personas que no se enfoca tanto hacia el futuro”, dijo Pinedo a América Espectáculos. “Yo no tengo nada qué pedir, estoy más que agradecida con América, con Pro Tv, con todos. Estoy demasiado agradecida por haber tenido la oportunidad de haber hecho tantas cosas en tan poco tiempo”.

En ese sentido, Jazmín Pinedo dejó claro que –aunque no tiene claro si regresará– estaría encantada de volver a conducir como la dupla de Gian Piero Díaz en el reality de competencias de América TV: “Si se da nuevamente la oportunidad, yo feliz y encantada. Y si no, ha sido el mejor año para mí. Me encanta”.

¿PASARÁ LA NAVIDAD CON SU EXPAREJA?

Este año, tocará vivir una Navidad diferente. Las reuniones familiares serán por Zoom, otros podrán reunirse manteniendo el distanciamiento social. A casi un año de su separación, Gino Assereto contó que no sabe si pasará las fiestas con su expareja Jazmín Pinedo.

El participante de "Esto es guerra" se mostró nervioso cuando le consultaron por este tema en el programa Estás en todas. "No sé, no sé, no sé. No sé, pero tampoco tendría problema", aseguró.

Previamente, Assereto reveló sus planes personales que involucran a la hija de ambos Mia Khalessi, nacida en el 2015: "Mi hija cumple años en diciembre, el 18. Estoy pensando más en lo que voy a hacer con mi hija que lo que haré en Navidad".

