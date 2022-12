Gino Assereto se quebró al revelar que no ve a su hija desde que inició la cuarentena. | Fuente: Captura de pantalla Esto es Guerra

El concursante Gino Assereto se emocionó hasta las lágrimas en "Esto es guerra" al revelar que no ve a su pequeña hija desde que inició la cuarentena por el coronavirus.

El modelo fue invitado por los conductores del programa a dedicarle una canción a su hija Khalessi, pero no pudo entonar una sola palabra. Assereto prefirió enviarle un mensaje a todas las pesonas que no pueden ver asus familiares por la cuarentena.

El integrante del equipo de los Leones señaló que vive una situación "muy difícil" por no poder ver a su hija. "Lucho conmigo mismo por saber si vale la pena el tiempo que estoy arriesgando y no poder ver a mi hija”, dijo Gino Assereto.

Asimismo, confesó que se ha limitado a ver a su pequeña hija desde lejos.

“Estamos expuestos a mil cosas. Ayer fui a verla de lejos. No me atreví a entrar a la casa y se puso a llorar porque no podía darle un beso”, agregó entre lágrimas.

Finalementes, su expareja Jazmín Pinedo señaló que Gino Assereto "es un papá maravilloso" y le agradeció que confiara en ella para cuidar a la hija que tienen en común.

“Es difícil salir de nuestras casas y ponernos en riesgo. Lo único que tengo que decirte es que eres un valiente. Te agradezco confiar en mí para cuidarla”, concluyó.

