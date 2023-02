Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz son los conductores de 'Esto Es Guerra'. | Fuente: Captura de pantalla

Jazmín Pinedo ingresó como conductora de “Esto Es Guerra” e inició su 2020 en una nueva casa televisora. A pesar de muchos comentarios negativos que recibió por regresar al reality, su compañero, Gian Piero Díaz, se mostró feliz de que trabajen juntos.

En una entrevista que le hizo el programa “Está en Todas”, aseguró que está contento de tener a la modelo como conductora: "He tenido la oportunidad de trabajar con la China, así que por ese lado estoy feliz. Me encanta, me encanta, por ese lado estoy contento".

Gian Piero Díaz también quiso dedicarle unas palabras a Mathías Brivio con quien compartió set en las temporadas anteriores de “Esto Es Guerra”: "Lo extrañamos, él sabe que lo quiero mucho, sabe que lo voy a extrañar bastante".

Además, aseguró que Jazmín Pinedo no vino solo por un tiempo sino que llegó para quedarse e hizo énfasis en que no quiso quitarle el puesto al conductor anterior:

"Yo creo que esto no es un reemplazo, creo que cada uno tiene etapas, para él esta etapa terminó y siempre le vamos a desear lo mejor. Le va a ir espectacular porque tiene el talento, el carisma, las ganas, tiene todo lo necesario. Desde acá le mando un besote al cabezón".

Por otro lado, Jazmín Pinedo le deseó las mejores vibras a Mathías Brivio y le agradeció por los consejos que le había dado antes y que gracias a su apreciación pudo iniciar en el mundo de la conducción.

También se refirió a su nuevo trabajo y agradeció por la nueva oportunidad que le están dando: "Agradezco a América TV que me haya abierto nuevamente las puertas para conducir un programa que es un monstruo”.

