Después de que se anunciara a la salsera Yahaira Plasencia como nueva integrante de “Esto es Guerra”, se corrió el rumor de que su colega Daniela Darcourt también formaría parte del programa reality. Confirma que hubo un acercamiento de parte de la producción, pero no se concretó.

La intérprete de “Señor mentira” descartó estos comentarios al realizar una serie de preguntas y respuestas por medio de su cuenta de Instagram. Luego de que un fanático le cuestionara sobre su posible ingreso a "EEG", la artista reveló lo siguiente:

“¡Falso! Me hubiera encantado, en algún momento lo conversé. Me hicieron la propuesta esta vez, pero tengo muchos planes, se me cruzaron con muchas cosas, y para dejar esa puerta abierta… esta vez no”, reveló para dar fin a las especulaciones.

Aunque Darcourt rechazó la propuesta inicial de ingreso al formato juvenil de competencias de América TV, dejó entrever que no es una mala idea unirse al equipo más adelante.

EL REGRESO DE YAHAIRA PLASENCIA EN EEG

Luego de cuatro años, Yahaira Plasencia está de regreso en “Esto es Guerra”. La cantante de salsa fue presentada como una nueva competidora en el reality juvenil por los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz.

Bajo el calificativo de “bomba”, la intérprete de “Y le dije no” fue introducida como concursante y manifestó que se encontraba contenta de estar de vuelta al programa. “No pensé volver, pero voy a dar todo de mí y muchas gracias por recibirme con las puertas abiertas”, dijo.

Aunque Plasencia hizo alusión a su no tan buen desempeño durante los juegos del espacio, prometió que habría mucha música y baile de su parte. Una suma de talentos que San Miguel y Díaz ratificaron.

Como se recuerda, la última vez que Yahaira Plasencia pisó el set de “Esto es Guerra” fue en el 2020 cuando presentó su sencillo “Cobarde”. Ella estuvo como participante en el 2017, cuando Mathías Brivio y María Pía Copello conducían el reality.

