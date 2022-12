Cristian Rivero se pronunció sobre su posible contratación como conductor en 'Esto es Guerra'. | Fuente: Instagram / Cristian Rivero

La salida de Gian Piero Díaz de “Esto es Guerra” sorprendió a más de un seguidor del reality. Con Jazmín Pinedo como la única conductora, la producción del programa deberá buscar a la brevedad un reemplazo de Díaz.

Por ese motivo, recientemente se rumoreó que un posible sustituto sería el presentador Cristian Rivero. Su nombre sonó fuerte los últimos días debido a que el presentador de “Yo Soy” se encuentra, actualmente, sin conducir ningún proyecto televisivo.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, Rivero apuntó que todavía forma parte de Latina, con lo cual descarta un probable ingreso a las filas de “Esto es Guerra”.

“Mi contrato con Latina se mantiene vigente todo este año. ¡Nos vemos muy pronto!”, manifestó el también modelo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

LA SALIDA DE GIAN PIERO DÍAZ

Durante el último programa de “Esto es guerra”, los competidores quedaron sorprendidos, así como los televidentes, del anuncio que hizo el presentador del espacio juvenil, Gian Piero Díaz.

El compañero de conducción de Jazmín Pinedo dio a conocer que se alejaba temporalmente de “Esto es guerra”, luego de pensarlo bastante y por un motivo estrictamente personal.

“Para mí no es fácil poder decir lo que les voy a decir, la verdad es que lo he venido pensando bastante tiempo, pero nada, creo que es justo que todos lo sepan... Por un tema personal yo me voy a tener que ausentar un tiempo del programa”, dijo Gian Piero Díaz.

Tras el anuncio, “El Tribunal” del reality de América Tv señaló que como la decisión de Gian Piero Díaz es decisiva, este lunes presentará al nuevo conductor de “Esto es guerra”, aunque mantuvo en reserva el nombre.

Te sugerimos leer