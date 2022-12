Colegio de Periodistas pide no otorgar pases de comunicadores a participantes de 'Esto es Guerra'. | Fuente: América TV

El Colegio de Periodistas del Perú denunció el uso de pases laborales de comunicadores para participantes de “Esto es Guerra”. En ese sentido, dejó claro que los profesionales de la comunicación son quienes han obtenido un título universitario y se desempeñan en organizaciones públicas o privadas.

“El Colegio de Periodistas del Perú denuncia el mal uso del término ‘comunicador’ por parte de personas de la farándula, quienes se autocalifican de ese modo para obtener pase laboral en esta época de emergencia sanitaria”, expresó en un comunicado compartido en sus redes sociales.

El CPP definió la palabra “comunicador” y detalló que consiste en el “profesional que ha obtenido el título universitario correspondiente y está apto para desempeñarse en las organizaciones privadas y públicas, así como en empresas”. Una definición que no se aplica para los chicos reality de “Esto es Guerra”.

Cabe destacar que, pese a la cuarentena obligatoria, “Esto es Guerra” reanudó sus emisiones desde el pasado 25 de mayo. Como parte del protocolo sanitario de América TV han implementado medidas para prevenir los contagios y un menor número de personas en el set de televisión.

“El CPP exhorta a la autoridad competente a no otorgar pase de circulación en la categoría comunicador a quienes en realidad pertenecen al llamado ‘reality show’, género televisivo de entretenimiento”, solicitó el Colegio de Periodistas para no otorgar pases de comunicadores a quienes no ejerzan dicha profesión.

Además, el CPP aprovechó para ofrecer su apreciación sobre “Esto es Guerra”, y señaló que “ese tipo de espectáculos adolece de creatividad y de un nivel artístico aceptable”. De esta forma, el programa reality ha generado un gran rechazo por parte de un sector de la audiencia nacional.

JULIANA OXENFORD LIDERA EN RATING

Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para comentar sobre la competencia de horario que tiene con “Esto es Guerra”. La conductora de televisión tomó con mucho tino ese tema ya que no quería que se malinterprete su posición:

“Me piden que opine sobre el regreso de EEG. Primero, quiero decirles que si bien estamos en el mismo horario, no me corresponde hablar del tema porque somos formatos absolutamente diferentes: nosotros hacemos periodismo, ellos entretenimiento”, escribió la periodista.

