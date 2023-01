‘Timoteo’ asegura que mantiene buena relación con Karina Rivera | Fuente: Composición

Ricardo Bonilla, quien dio vida al recordado “Timoteo”, contó que pese a los problemas que sucedieron tras la salida de Karina Rivera del programa infantil que conducían ambos en América Televisión, mantiene una buena relación con Karina Rivera. “Luego de esa época de ciertos impases, porque fueron todo bajo un cierto contexto, igual hay una buena comunicación. Con Karina tenemos una relación estupenda", sostuvo en el programa "Encendidos".

El actor reconoció que, en su momento, fue visto como el "malo de la película".

“En esa época era muy chibolo. La inexperiencia o la inmadurez de poder manejar las emociones, donde la productora era la que manejaba toda esa información y me pidieron que no diga nada, como que al final quedé como que no fui el bueno compañero, amigo. Y eso como que sonó un poco mal”, comentó en RPP Noticias.

Sober la transformación de "Katina y Timoteo" en "María Pía y Timoteo", Ricardo Bonilla fue claro en decir que el éxito de esta nueva versión fue determinante. "La televisión es súper tirana. Es lo que venga y como llegue, si est causa ráting y si se mueve bien hay que seguir adelante".

LOS PROBLEMAS POR USAR A TIMOTEO

Ricardo Bonilla reveló que los derechos legales de Timoteo le pertenece a América Televisión. Pero, en algún momento conversó con el canal pasar saber si por lo menos podía interpretar al dragón fuera de las pantallas. Él asegura que le "negaron en tres oportunidades de poder seguir manejando al personaje".

"Legalmente Timoteo le pertenece a América Televisión, tiene los derechos registrados. No puedo agarrar un personaje y pararme frente a una cámara, porque no sería correcto. Soy respetuoso con las cosas que se dijeron en su momento".

Esto fue uno de los motivos por las que decidió lanzarse con un nuveo personaje llamado Teodoro, que tiene la voz de Timoteo, que se presentará en Arequipa en a partir del 18 de julio con el Family Circus.

