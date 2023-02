Ernesto Pimentel contó a RPP Noticias su experiencia como padre primerizo. | Fuente: Instagram / Ernesto Pimentel

Your browser doesn’t support HTML5 audio Ernesto Pimentel contó a RPP Noticias los detalles sobre su experiencia como padre primerizo. | Fuente: Instagram / Ernesto Pimentel

Un 24 de julio de 2019, la vida de Ernesto Pimentel dio un vuelco. Aquella fecha, el conductor de “El reventonazo de la Chola” se convirtió en padre, por primera vez, junto a Miluska Jácome, su mejor amiga y mánager. El hijo de ambos fue bautizado bajo el nombre de Gael.

Desde entonces, la popular ‘Chola Chabuca’ ha mostrado su entusiasmo en más de una ocasión al encarar su nueva experiencia como padre primerizo. En entrevista con RPP Noticias, el comediante expresó los deseos que tenía de ser papá. “Yo quería hace 12 años este sueño. Y se veía complicado por mi salud, mi soltería”, señaló.

Pese a las complicaciones, Pimentel se proyectó a tener un bebé a tal punto que, en su casa, diseñó una piscina pequeña para niños. Y, cuando por fin llegó su momento, señaló al programa “En escena” que Gael llegó a su vida “como le llega a cualquier padre primerizo: con una hoja en blanco, cargada de miedos, expectativas y sueños”.

En cuanto a sus expectativas, el presentador televisivo afirmó que espera que su hija sea “bueno”. “No quiero que sea otra cosa: que sea bueno y tome buenas decisiones, eso lo va a hacer una persona feliz”, subrayó.

Para Pimentel, por otro lado, la relación con su hijo guarda una conexión similar a la que él tenía con su abuela. “Un amor no reemplaza a nadie, sino lo complementa. Es Gael, una persona que cuando lo miro, siento que tengo mayores motivos para tratar de ser una mejor persona”, manifestó.

PROYECTOS A FUTURO

De acuerdo con el presentador de “El reventonazo de la Chola”, recientemente ha terminado de escribir un libro sobre las memorias de su abuela, en el que mezcla pasajes de los inicios de su carrera. “Pero ahora tendré que escribir una carta de quién soy para mi hijo. Yo siento que lo mejor de mí puedo decirlo yo y lo peor también”, declaró a RPP Noticias.

Asimismo, entre sus otros proyectos a futuro, Ernesto Pimentel reveló que participará en una película dirigida por un productor francés. “No puedo hablar mucho del tema, pero sí es uno de mis proyectos del próximo año”, aseguró. Se trata, según contó, de un personaje que no es femenino, una de las razones por las que aceptó el papel.

En línea con esta faceta actoral, la ‘Chola Chabuca’ indicó que también ha participado en la serie “Llauca”, protagonizada por Gisela Valcárcel y producida por Jorge Carmona. “Y este año pretendo producir cosas vinculadas al humor”, agregó.

Con 25 años interpretando a la Chola Chabuca, Pimentel se considera a sí mismo una “persona irruptora”. “He generado conceptos que no conocía antes. Ser drag queen, yo no sabía que era eso, solo era un personaje mujer. Hacer stand up, lo que yo hacía era mi rutina. He hecho un talk show cuando para mí era un programa de entrevistas. Yo siento que en esta etapa de mi vida voy a tomar un nuevo impulso y nuevas fuerzas”, puntualizó.