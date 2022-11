Ernesto Pimentel asegura que su bebé ya se encuentra fuera de peligro. | Fuente: Instagram

El conductor del programa sabatino “El reventonazo de la chola”, Ernesto Pimentel, se convirtió en padre por primera vez de su hijo Gael, quien nació el pasado 22 de junio en una clínica local con la ayuda de su amiga y mánager Miluska, lamentablemente, de forma prematura.

El artista de 49 años reveló que su primogénito vino al mundo con algunas complicaciones, por lo que las primeras 72 horas del pequeño eran cruciales. Por ello, Pimentel pidió a sus seguidores que recen por el bebé, que aun se encontraba en una incubadora.

Días después, en declaraciones al programa Cuarto Poder, Pimentel reveló que Gael ya se encuentra fuera de peligro. "Sigue en la incubadora, en la clínica con los cuidados a full, pero va muy bien. Ojalá pronto salgamos de eso y pueda abrazarlo. Él es un niño sano, las únicas complicaciones se dieron porque nació prematuro", aseguró.

Además, el popular artista agradeció a sus seguidores por haber rezado por su pequeño y señaló que luchará por el bienestar de su primer hijo. "Muchas gracias a todos. Todo va muy bien. A mí las cartas que me dio la vida no fueron las mejores, pero sé que no voy a dejar a la suerte mi vida y mi destino. Lucharé con todo y mucho más. Lucharé por ti, Gaelito. Bienvenido a mi corazón, al país más bonito del mundo", precisó.

Pimentel también ha aprovechado para hablar de su orientación sexual y del hecho de ser portador del VIH, pues gracias a los avances de la medicina, pudo hacer su sueño realidad y convertirse en papá.

“Yo considero que necesitamos ser una país más inclusivo, respetuoso y diverso. Una persona puede tomar la decisión de no tener hijos y por su puesto que merece ser feliz con esa decisión, nadie tiene por qué cuestionarlo así sea hombre o mujer. Una persona gay puede tener un hijo a través de un vientre subrogado, por su puesto, y yo aplaudo lo que ha pasado con Ricardo o ha pasado con otras personas en el mundo. Yo creo que el modelo de familia perfecto es el que se basa en el amor”, dijo en diálogo con América TV.

Precisamente en sus últimas historias de Instagram, se puede observar al artista en la Feria Internacional del Libro de Lima, junto al libro del también hoy padre, Ricardo Morán.

“Yo soy tu padre” se titula la primera entrega del productor de televisión, quien también pasó por un largo proceso antes de convertirse en padre, pues sus mellizos Emiliano y Catalina fueron concebidos bajo la modalidad de vientre subrogado.