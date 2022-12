Ernesto Pimentel se muestra confiado de 'El Reventonazo de la Chola': 'Tenemos el respaldo del público'. | Fuente: Instagram

Este sábado 20 de febrero, Ernesto Pimentel estrenará nuevo elenco en “El reventonazo de la Chola” y su jale es Bárbara Torres, conocida por su papel de Excelsa en “La familia P.Luche”. Como se recuerda, la Chola Chabuca compite con “JB en ATV” y con respecto al buen estreno que tuvo la semana pasada, el actor confesó que no le preocupa la competencia.

“La competencia es a nosotros mismos. Ya hemos tenido el respaldo del público compitiendo con Jorge (Benavides) o Carlos (Álvarez), juntos también. Yo considero competencia con aquellos que tienes con quién medirte, pero en nuestro caso coincidimos, somos compañeros de la vida”, dijo Pimentel en el programa “En escena” de RPP Noticias.

La Chola Chabuca confesó sentirse orgulloso de lo que ha logrado todos estos años y espera que este 2021 sea igual: “Me siento orgulloso de lo que yo hago si es que el canal me lo sigue permitiendo”, contó.

Además, aseguró el ráting no le llama la atención a su equipo ni al programa, sino a los anunciantes. Por otro lado, destacó que Bárbara Torres le dará un plus a “El reventonazo de la Chola” y poco a poco veremos más de ella.

“Con Bárbara es un encuentro de la vida, es una feliz coincidencia, ProTV nos han dado la licencia para trabajar con ella y haremos más cosas. Bárbara es una persona estudiosa, humilde y van a ir viéndolo semana a semana, le agradezco mucho”, sostuvo.

¿QUÉ OPINA DE LA POLÍTICA?

Con toda la crisis política que atraviesa nuestro país y en vista de que ya se acercan las elecciones, Ernesto Pimentel comentó que tuvo invitaciones para formar parte de los partidos, pero se negó ya que no querían su presencia por sus ideales, sino por ser personaje de la televisión.

“Lo que yo pido al público es que no se dejen engañar, a mí me han invitado a participar, pero no ha sido por mis ideas, por lo que represento, mi lucha, sino porque soy un personaje de televisión”, agregó.

Para él, su programa de entretenimiento, a parte de ese fin, también educa por lo que invita a los televidentes a que confíen en lo que nos dicen las autoridades con respecto a la salud.

“Me he mantenido comprometido con país desde donde puedo. Uso mi programa para dar mensajes sobre la salud, confiar en el tema de las vacunas, hacemos bromas; pero decimos algo, que pongamos el hombro por el país, una persona vacunada es una cama menos en el hospital”, dijo.

A pesar de ello, considera que, si no recibe la vacuna, prefiere no ir a votar en las elecciones, porque teme contagiarse: “Yo, personalmente, he participado en elecciones, he sido miembro; pero si no logro vacunarme, no votaré, es mi postura”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer