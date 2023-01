El creador de la 'Chola Chabuca' desea agrandar la familia. | Fuente: Instagram

Ernesto Pimentel busca convertirse en padre por segunda vez, así lo ha confirmado el propio conductor de televisión a más de un año de haber tenido a su primer bebé de nombre Gael. Aunque la pandemia de COVID-19 se interpuso en esta nueva decisión de vida, asegura que el 2021 será el año ideal para dar la bienvenida a una niña.

En el 2019, Pimentel vio nacer al pequeño Gael, quien también es hijo de su mejor amiga Miluska Jácome, y en diciembre de ese mismo año, lo presentaron públicamente por primera vez. En ese sentido, el bebé ha crecido rodeado de quienes más lo quieren en una familia distinta y repleta de mucho amor para dar.

“En este 2020 en mis planes estaba tener a mi hijita, para que Gael no crezca como yo, que he sido hijo único. Es un proyecto de vida que obviamente tiene que ver con mi madurez, con las posibilidades que tengo con mi vida resuelta. Es en gran parte mi proyecto de vida y de familia”, reveló la popular ‘Chola Chabuca’ a Ojo en una inesperada confesión a nivel personal.

UNA COMPAÑERA PARA GAEL

Según cuenta el presentador Ernesto Pimentel, una de sus mayores motivaciones para tener una hija es ofrecerle una compañía a su otro pequeño y puedan crecer juntos en una familia. En su experiencia de vida, a él nunca le tocó vivir algo así por ser hijo único, pero no quiere negar esa posibilidad para sus descendientes.

“Lo he pospuesto para el próximo año, pero sigue siendo una posibilidad concreta. Quiero que mi niño tenga una compañera de vida, este año no ha socializado como tantos niños en el país, hay cosas que no ha podido ver”, expresó. “Mi bebé nació y a los meses le tocó la pandemia, su vida ha sido recortada, como la de muchos”.

