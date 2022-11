Ernesto Pimentel muestra primera foto de su hijo Gael | Fuente: Instagram

Al finalizar la pasada edición de “El Reventonazo de la Chola”, Ernesto Pimentel difundió un emotivo video inspirado en su hijo Gael, quien nació el 22 de julio en una clínica local. En las imágenes se puede ver el primer mensaje y foto que compartió el intérprete de La Chola Chabuca en Instagram en la que anuncia que será padre.

El actor no solo agradeció por la llegada de su hijo al mundo, sino también prometió que "luchará por el él". El video mostró también una de sus más tiernas fotografías: la mano del pequeño Gael y la de Ernesto Pimentel en blanco y negro.

“Muchas gracias a todos, todo va muy bien. A mí las cartas que me dio la vida no fueron las mejores, pero sé que no voy a dejar a la suerte, mi vida y mi destino. Lucharé por todo lo que quiero, lucharé por ti, Gaelito. Bienvenido a mi corazón, bienvenido al país más bonito del mundo”, fue la voz en off de Ernesto Pimentel mientras se pasaban las distintas fotos.

ERNESTO Y SU DESEO DE SER PADRE

Días después de su anuncio en Instagram, Ernesto Pimentel comentó tanto él como su amiga Miluska Jácome tenían el deseo de convertirse en padres, motivos por el cual decidieron dar este paso.

“Miluska es mi amiga desde hace muchos años y me ha ayudado en momentos claves de mi vida. Ella también tenía ese deseo. Entonces juntamos estas dos voluntades y hemos logrado hacer la familia que queremos hacer, con dos padres de un hijo para amarlo como ─quizás─ no me quisieron a mí”, comentó Ernesto Pimentel para "Cuarto Poder".

NACIMIENTO DE GAEL

El médico ginecólogo Luis Noriega Hoces, explicó las complicaciones de salud que tuvo Gael en las primeras horas de su nacimiento prematuro. “Tuvo problemas respiratorios transitorios. Se le hizo la intubación, pero en menos de 24 horas se le ha sacado el tubo porque estaba perfectamente bien”, señaló.

Hace más de una década, Ernesto Pimentel reveló que era portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Sin embargo, gracias a los avances de la ciencia, los que padecen de esta enfermedad pueden tener hijos completamente sanos. Por ello, el doctor también explicó cómo fue ese proceso que se realizó para que el deseo del conductor de televisión y su amiga se convierta en realidad.