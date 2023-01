Ernesto Pimentel lamenta no poder estar cerca a su hijo tras dar positivo a COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

Después de dar positivo a COVID-19, Ernesto Pimentel reveló sentirse afectado por no poder ver a su menor hijo. La popular ‘Chola Chabuca’ está aislado en su casa para evitar que su bebé pueda contraer el virus.

“Yo solamente me he expuesto por hacer algo que está permitido: mi trabajo”, comentó el artista para La Banda del Chino. “Llegar a mi casa y, de pronto, cuando mi hijo trata de abrir la manija de la puerta del cuarto, me da mucha pena, siento que le debo algo”, comentó.

Sobre su estado de salud, Ernesto Pimentel aseguró que se encuentra estable y pidió a sus seguidores que no bajen la guardia ante el contagio y la letalidad del virus.

"Mis defensas están muy bien. A pesar de todas las restricciones, hoy estamos llevando una cepa más contagiosa, más difícil de sobrellevar. Le pido a todos regular esfuerzos de donde estén para poder enfrentarlo, para poder abrazarnos cuando todo esto pase, para poder celebrar la vida más adelante", indicó.

Agradece las muestras de apoyo

Por otro lado, Ernesto Pimentel también exhortó a que "no se dejen engañar cuando les dicen 'no, no pasa nada si eres asintomático'". "Tu corazón se acelera, tu respiración no cesa, tus miedos vienen, la angustia se acerca, afecta muchas otras cosas más allá de tu salud tal cual la conocemos", dijo.

De acuerdo con el conductor de "El reventonazo de la Chola", atravesó por varias pruebas duras en toda su vida, por lo cual agradeció las muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

“A lo largo de este año he tenido que enfrentar situaciones muy dolorosas, fracturas y ahí estoy, parado por lo que creo, creo que vale la pena mi trabajo, hacerlo para ustedes y quiero agradecer infinitamente todas las muestras de cariño y afecto que me han brindado a lo largo de esta semana", indicó.

Finalmente, Ernesto Pimentel aseguró que espera volver pronto "para seguir bailando, para seguir celebrando la vida y enfrentar con esperanza el que nos volvamos a abrazar cuando todo esto pase”.

