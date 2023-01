Ernesto Pimentel cumplió 50 años este 20 de septiembre y recibió muchos mensajes. | Fuente: Instagram | Ernesto Pimentel

Ernesto Pimentel, más conocido como la ‘Chola Chabuca’, cumplió 50 años este 20 de septiembre. A través de sus redes sociales, el conductor de televisión publicó una serie de publicaciones en sus historias de Instagram de los diversos saludos que recibió por parte de muchos famosos peruanos.

Uno de ellos fue Daniela Darcourt, cantante y parte del elenco de ‘El Reventonazo de la Chola’, quien le dedicó un emotivo mensaje por su onomástico:

“Hoy está de cumpleaños este ser maravilloso... Los que conocemos su corazón, sabemos que en él habita y reina la nobleza y la solidaridad. Qué bonito es trabajar contigo, que bonito es aprender siempre de ti, que bonito es tenerte en mi vida”, reza su publicación.

Amy Gutiérrez también se unió a las felicitaciones, Rossy War junto a su esposo Tito Mauri se unieron para cantar el popular ‘Feliz cumpleaños’. La actriz Mayella Lloclla y la ganadora de la Gaviota de Plata en Viña del Mar, Susan Ochoa, compartieron sus mejores recuerdos con Ernesto Pimentel por sus 50 años.

EN COMPAÑÍA DE SU HIJO

Para aumentar la alegría en esta ocasión especial, el intérprete de la Chola Chabuca disfrutará del amor y la compañía de su pequeño Gael. Además, estará presente la madre de su hijo y gran amiga, Miluska Jácome.

“Estoy feliz y muy agradecido por celebrar un año más de vida y tener a lado a mi hijo Gael, el motivo que me impulsa día a día a seguir dando lo mejor de mí y a esforzarme para ser un buen padre. Llegar hasta aquí no ha sido fácil y el éxito en mi carrera se lo debo al público que siempre ha seguido mi trabajo y me ha demostrado su apoyo incondicional”, comentó Ernesto Pimentel con emoción.

La cita es este sábado 19 de setiembre a través de América Televisión. "El Reventonazo de la Chola" ofrecerá un programa especial para poner a bailar a todos los espectadores en sus casas.

Te sugerimos leer