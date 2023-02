Érika Villalobos se recupera satisfactoriamente tras ser operada de emergencia. | Fuente: Instagram | Érika Villalobos

Érika Villalobos reveló a través de sus redes sociales que fue sometida a una intervención quirúrgica, sin embargo, viene recuperándose favorablemente. Lejos de preocupar a sus fanáticos, la actriz confesó sentirse bien.

Publicando una foto en una camilla del hospital, la esposa de Aldo Miyashiro no dio detalles sobre por qué fue operada, solo atinó a decir que tuvo “problemas en su cuerpo que tenía que resolver”:

“A veces tu cuerpo te sorprende, otras veces, por genética, sabes qué te va a tocar vivir. Esta última semana viví un poco de las dos cosas. Tuve que tomar decisiones importantes y tomarme un tiempo para resolver problemas que mi cuerpo me estaba ocasionando porque podrían empeorar”, se lee en la descripción.

Además, aseguró que no fue fácil, no obstante, “todo salió muy bien y ya estoy de vuelta”, agregó Érika Villalobos. “Ahora necesito recuperarme para volver al movimiento que tanto me gusta”, dijo la actriz quien cree que en un par de meses regresará con fuerza a la actuación y conducción de televisión.

AGRANDAR LA FAMILIA

La actriz Érika Villalobos sorprendió al revelar que siempre soñó con tener tres hijos y por ese motivo ha considerado la opción de agrandar la familia. "Toda mi vida quise tener tres (hijos). A veces pienso que sí quiero y a veces pienso que no. No sé", dijo Érika Villalobos en una entrevista vía YouTube Live de RPP.

Asimismo, señaló que ha considerado la opción de adoptar a un niño y que, incluso, ya lo ha conversado con su esposo Aldo Miyashiro.

"Me gustaría adoptar. Pero a la vez me pongo a pensar en estos casos en los que la gente adoptó y al final es bien difícil, porque es una responsabilidad enorme, porque este niño con lo que ha tenido sus papás. A veces, uno no sabe quienes han sido sus papá. Me gustaría mucho. Pienso que más gente debería adoptar (…) Estoy segura que sería algo que me haría ser una mejor persona a mí y a toda mi familia", agregó.

