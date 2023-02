Érika Villalobos habla de su nuevo personaje en la telenovela 'En la piel de Alicia'. | Fuente: Instagram

Érika Villalobos, Bruno Odar y Ximena Palomino son los protagonistas de “En la piel de Alicia”, una nueva telenovela que narra la historia de una familia que se destruye de un momento a otro debido a una terrible experiencia: la violación que sufre una de sus integrantes, Alicia (Ximena Palomino), hija de Norma (Érika Villalobos).

Al tratarse de un melodrama, la actriz Erika Villalobos se conmovió al revelar que no le fue nada sencillo realizar algunas escenas, ya que hubo ocasiones en las que empezaba a reflexionar sobre qué sucedería si algún integrante de su familia llega a ser víctima de algún tipo de violencia de género.

“Ha sido complicado realizar esas escenas, porque me ponía a pensar que pasa si eso le pasa a mi hija. Era muy difícil ponerme en ese lugar, realmente es algo que espero no vivir nunca o que mi hija no tenga que vivir estas cosas, y que ningún niño o niña tenga que vivir eso por las calles de nuestro país”, comentó.

La actriz dijo que siempre habla con su hija con respecto a las diferentes situaciones que puede enfrentar una mujer. “Yo me la paso hablando con mis hijos, pese a que me dicen: ‘ya mamá, ya sé’. De todas maneras, converso con ellos. Con mi hija, por ejemplo, le recuerdo: 'si te sientes incómoda con algo, háblalo. No te quedes callada'”.

Erika Villalobos también habló sobre su su etapa escolar y recordó que, cuando se movilizaba en transporte público, hubo personas que la acosaron con ella, hechos que nunca contó a su familia. Es por eso que la actriz considera importante que las mujeres no se queden calladas frente a actos de esa índole.

“Recuerdo que desde los diez años que iba en micro, me metían la mano todos los días de mi vida escolar. Llegaba a casa, pero no contaba a nadie porque no quería recordar un momento tan feo”, señaló.

“En la piel de Alicia” es una nueva producción encabezada por Michelle Alexander, que se transmitirá desde el martes 23 de julio a las 9:30 p.m. por las pantallas de América Televisión. La producción está basada en hechos reales y busca concientizar al público sobre la lucha por erradicar la violencia contra la mujer.

