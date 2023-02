Érika Villalobos confiesa su sueño de tener otro hijo. | Fuente: Instagram

La actriz Érika Villalobos sorprendió al revelar que siempre soñó con tener tres hijos y por ese motivo ha considerado la opción de agrandar la familia.

"Toda mi vida quise tener tres (hijos). A veces pienso que sí quiero y a veces pienso que no. No sé", dijo Érika Villalobos en una entrevista vía YouTube Live de RPP.

Asimismo, señaló que ha considerado la opción de adoptar a un niño y que, incluso, ya lo ha conversado con su esposo Aldo Miyashiro.

"Me gustaría adoptar. Pero a la vez me pongo a pensar en estos casos en los que la gente adoptó y al final es bien difícil, porque es una responsabilidad enorme, porque este niño con lo que ha tenido sus papás. A veces, uno no sabe quienes han sido sus papá. Me gustaría mucho. Pienso que más gente debería adoptar (…) Estoy segura que sería algo que me haría ser una mejor persona a mí y a toda mi familia", agregó.

Finalmente, señaló que va a empezar a investigar sobre todos los trámites que tiene que hacer para adoptar y que la decisión la viene evaluando con su familia.

"Quisiera comenzar a investigar sobre todas las cosas que hay que hacer (para la adopción). Yo tengo así como un sueño que me voy a encontrar con este niño, nos vamos a mirar a los ojos y voy a decir: ‘Este es’. Tal vez, no tiene que ser así para encontrar a ese niño. Estamos pensando todavía", concluyó.

