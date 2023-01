Emilia Drago | Fuente: Instagram

La intérprete peruana Emilia Drago trajo al mundo a su segunda hija hace unos meses, a quien puso de nombre Lara.

Sin embargo, a las pocas semanas de nacida, la actriz reveló que su bebé fue diagnosticada con displasia de cadera, por lo que debe usar un arnés.

"Muchos al ver mis historias y ver que Lara tiene un arnés me preguntan qué tiene", inició su publicación. "Hace aproximadamente 3 semanas le detectaron displasia de cadera", contó.

La esposa de Diego Lombardi detalló el tratamiento que debe seguir la pequeña y aceptó que en un inicio se preocupó mucho.

"Por eso ahora está usando un tratamiento que en principio debería durar entre 3 o 4 meses. Con toda la fe del mundo sé que se va a recuperar rápido", indicó.

"¿Por qué le pasó? No sabemos muy bien. No les voy a negar que cuando nos enteramos me puse triste, lloré, me asusté. Pero luego empecé a recibir mensajes muy alentadores de mamás y papás que habían pasado por lo mismo", agregó.

Emilia Drago señaló que la enfermedad ha sido detectado a tiempo y todo indicaría que la bebé se recuperará en pocos meses.

"Gracias a Dios, lo de Lara ha sido encontrado a tiempo, y por eso el pronóstico de recuperación es muy favorable. Les cuento esto porque creo que este espacio en redes sociales es para compartir tanto cosas lindas, como momentos como estos. Gracias por todos sus mensajes y sus buenas vibras", expresó.

