Los actores Emilia Drago y Diego Lombardi parecen haber encontrado el secreto de la felicidad conyugal. En noviembre cumplirán seis años de casados y, hace tres meses, le dieron la bienvenida a su segunda hija Lara.

La artista de "Asu mare" compartió cuáles son las claves de su buena relación: ser compañeros, tener buena comunicación, reírse y darse su espacio son algunas de ellas.

"Tenemos una relación sana [...] Creemos bastante en nuestra familia, es nuestro motor en la relación [...] Een los momentos difíciles hablamos, vemos la forma de salir de los problemas. Jamás nos faltamos el respeto", indicó Emilia Drago al diario Trome.

Sin embargo, antes de su matrimonio con Diego Lombardi ella vivió algunos romances que no fueron los ideales. De ellos aprendió lo que no quería para su futuro. "Tuve relaciones medio tóxicas, pero la vida me enseñó que así no era el amor", sentenció.

La actriz compartió algunos otros datos de su relación. ¿Qué la enamoró de Diego? Aunque proyecta una fachada seria dice que no es así. "A mí me enamoró su 'payasada', su forma divertida de ser. Es una persona buena, amorosa y hay una admiración grande al verlo como papá", señaló sobre el progenitor de Luna y Lara.

Por otro lado, Emilia Drago descartó que consideren tener un tercer hijo: "Ya no, cerré la fábrica", dijo tajante.

DEBUTA EN UNIPERSONAL VIRTUAL

A tres meses de dar a luz, la actriz regresará al trabajo para presentar su primer unipersonal titulado “Llámame mamá”, una comedia virtual en la que revelará sus inquietudes en relación a la maternidad. El estreno será el 3 de septiembre.

La obra tendrá solo seis funciones que serán transmitidas en vivo por la plataforma de Joinnus Live, el 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de septiembre desde las 9 p.m. El espectáculo online es dirigido por Paloma Reyes de Sá (conocida por dirigir “Los Fabulatas”, “Se busca marido cama adentro") y producido por Diego Lombardi.

“Ser mamá es un acto de amor en todos los sentidos, y muchas veces nos sentimos solas en el proceso porque creemos que somos las únicas que sentimos miedo, angustia e incertidumbre, cuando la realidad es que todas las madres pasamos por las mismas experiencias y sensaciones”, expresó Emilia Drago.

