Elecciones 2020: Bruno Pinasco, Karen Schwarz y otros artistas que cumplieron con su deber cívico | Fuente: Instagram

Actores y artistas de la farándula de local asistieron a sus centros de votación para cumplir con su deber en las Elecciones 2020. A través de sus redes sociales, los famosos animaron a la población a realizar un voto informado que permita elegir un nuevo Congreso.

El conductor de televisión Bruno Pinasco compartió un video cuando llegó a su centro de votación. "A votar", escribió.

Bruno Pinasco | Fuente: Instagram

La conductora de "Mujeres al mando" Karen Schwarz también acudió a votar junto a su hija.

Karen Schawrz | Fuente: Instagram

La actriz Emilia Drago, quien se encuentra embarazada por segunda vez, fue a votar acompañada de su esposo Diego Lombardi y comentó que no encontró una fila larga en su mesa, lo que le permitió emitir su voto de manera rápida.

Emilia Drago compartió cómo vivió la jornada cívica | Fuente: Instagram

El actor Marco Zunino motivó a la población a realizar un voto informado.

"Perú vota bien por favor! No más corruptos, si votas por corruptos eres responsable de lo qué pasó en estas elecciones pasadas! No nos merecemos ese congreso de %&$# infórmate antes de votar [...] No votes por nadie que tenga denuncias, aunque su delito sea robar luz de un poste eso es suficiente para no votar por ellos! Hemos tenido uno de los congresos más vergonzosos de nuestra historia que no le importamos nosotros y bueno podría seguir y seguir! Por un Perú mejor!", escribió.

El exconductor de "Esto es Guerra" Mathias Brivio compartió una fotografía de Ricardo Gareca, representando una de sus frases más famosas: "Pensá". "No se diga más... Hazle caso al profe Gareca", escribió.

En medio de la promoción de su primera cinta "Sí, mi amor", la actriz Yiddá Eslava compartió un reflexivo mensaje sobre las elecciones en sus redes sociales.

"Nosotros somos enteramente responsables de lo que ocurre políticamente en nuestro país, es tiempo que hagamos el cambio, transformemos las elecciones en una fiesta nacional, una oportunidad de compartir opiniones, de pasar una tarde en familia, hermanos, tíos, primos, abuelos...", escribió.

