El actor rechazó las acusaciones en su contra. | Fuente: Panamericana Televisión

El cómico Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, rechazó este martes la denuncia en su contra que realizó la actriz cómica Clara Seminara por presuntos tocamientos indebidos, cuando ambos trabajaban en el programa El Wasap de JB.

Espejo expresó su sorpresa por la denuncia de Seminara y negó haber agredido a su entonces colega de trabajo. Sin embargo, evitó dar más detalles sobre la acusación, debido a que dijo se encontraba grabando el programa cómico.

“Me sorprende (…) Yo nunca he tenido problema de ese tipo, siempre he tenido una conducta intachable”, dijo el cómico al diario Perú21.

Denuncia a cómico

Clara Seminara denunció a Enrique Espejo por realizarle tocamientos indebidos a fines de octubre de 2018, poco antes de la grabación de un sketch para el programa cómico que dirige Jorge Benavides. La actriz dijo estar muy afectada por la situación e instó a todas las mujeres que hayan sufrido una agresión de este tipo a que denuncien.

“Me siento mal y ahorita que te hablo se me quiebra la voz, porque una mujer tiene que vivir lo que pasé para entenderme. Creo que es muy importante que todas las mujeres denuncien cuando tienen un hecho así”, dijo al programa Magaly TV La Firme.

Te sugerimos leer