El duelo por el ráting entre "El valor de la verdad" y "El artista del año" es uno de los temas más comentados cada fin de semana. Tanto Gisela Valcárcel como Beto Ortiz, con sus propuestas, buscan liderar la sintonía de los sábados.

Beto Ortiz, conductor de "El valor de la verdad", conversó con RPP Noticias sobre la posibilidad de que Susan Ochoa se siente en el sillón rojo del programa concurso tras su sorpresiva salida del programa de Gisela Valcárcel.

¿Estará Susan Ochoa en "El valor de la verdad"?

En su última gala en 'El artista del año', Susan Ochoa caracterizó a Shakira.

"Estoy seguro de que [Susan Ochoa] se va a sentar [en el sillón rojo]. No tengo ninguna duda, la estamos esperando (...) No te puedo contar [si estamos en negociaciones], pero la estamos esperando", dijo Beto Ortiz.

DISPARA CONTRA GISELA VALCÁRCEL

Beto Ortiz también se refirió a la polémica salida de Susan Ochoa de "El artista del año", luego de señalar que se sintió humillada por algunos cometarios de Gisela Valcárcel.

"No es tan extraño. En los ‘realities’ necesitas peleas, controversias... y si no se producen naturalmente, a veces hay que inducirlos un poquito. Entonces, hay un buen guionista que habrá pensado que a la protagonista se le debe tirar una torta en la cara y eso es lo que han hecho, pero me parece un maltrato innecesario", precisó.

Pero no todo acabó ahí.

Beto Ortiz agregó que "no hay punto de comparación entre una cantante que trae dos gaviotas de plata de Viña del Mar y una señorita que es famosa por su romance con futbolistas". "Para mí es como comparar a Yma Sumac con la Tongolele".

Finalmente, Beto Ortiz se refirió a la lucha por el ráting con "El artista del año". "Los que hacemos televisión estamos interesados en el ráting como los futbolistas están enfocados en hacer goles, el que diga lo contario miente. En la medida que nos mantengamos en los dos dígitos estoy tranquilo, pero siempre quiero ganar y vamos a recuperar el primer lugar".

